México y Estados Unidos acuerdan cooperación para combatir crimen

México y Estados Unidos acordaron mantener una cooperación bilateral basada en la confianza para hacer frente a los cárteles, frenar el huachicol y mejorar la seguridad fronteriza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a puerta cerrada en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cumle una visita al país para abordar asuntos de interés mutuo.

Cooperación con respeto a la soberanía

En un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dejó claro que México y Estados Unidos cooperan a base de los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial.

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”, dice el desplegado de prensa.

Asimismo, los gobiernos de ambos países comentaron que colaborarán para atender el movimiento irregular en la frontera a través de acciones específicas e inmediatas para detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, así como el trasiego de armas.

Para esto, Rubio y Sheinbaum establecieron un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de cada país.

Las medidas

Entre las medidas se destacan contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad en la frontera, eliminar los túneles de clandestinos, prevenir el robo de combustible o huachicol y abordar los flujos financieros ilícitos.

Al finalizar la primera reunión Sheinbaum-Rubio en Palacio Nacional se ofreció una conferencia de prensa que ofrecieron el propio funcionario estadunidense y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, que aquí compartimos a nuestros lectores de Alternativo.mx