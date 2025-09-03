Carambola en la México-Querétaro deja una persona muerta

Una carambola en la carretera México-Querétaro, frente al estadio de futbol Corregidora en dirección a Celaya, dejó un saldo de una persona fallecida y al menos 14 personas más lesionadas.

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil atendió el accidente en el que se vieron involucrados nueve autos particulares, una motocicleta, una unidad de transporte de carga y un tráiler y “lamentablemente se extrae a una persona sin signos vitales”.

🚙 Accidente vehicular múltiple.

📍Carretera México-Quéretaro, a la altura de Quintas del Marqués. 🚘 Atendimos accidente múltiple involucrados 9 autos particulares, 1 motocicleta, 1 transporte de carga y 1 tráiler, lamentablemente se extrae a una persona sin signos vitales. pic.twitter.com/RnlyUUWbnH — Coordinación Municipal de Protección Civil Qro (@pcmqro) September 3, 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCQ) informó a su vez que debido a las labores de limpieza y retiro de unidades involucradas en la carambola, se realizó el cierre momentáneo de la vialidad, lo que provocó intensa carga vehicular.

Por lo anterior, recomendó a la población conducir con precaución, especialmente en condiciones de lluvia, y respetar las indicaciones de las autoridades en el lugar.

Personal de Bomberos se sumó a las labores de auxilio, mientras que las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar o enviadas a hospitales de la zona para su valoración médica.