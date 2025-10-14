Diseñadora textil Marisol Centeno triunfa tras actuar con el pollito rochild

La historia de Marisol Centeno demuestra cómo la pasión y la disciplina pueden transformar una vida. Desde niña actriz, conocida por su participación en Agujetas de color de rosa y La Pícara Soñadora, hasta convertirse en una destacada diseñadora textil y empresaria, su trayectoria refleja talento, constancia y visión.
De niña actriz a rostro familiar en la televisión
Marisol comenzó su carrera muy joven, interpretando a la dulce Anita en Agujetas de color de rosa, junto con Irán Castillo y Natalia Esperón. También participó en Carrusel del Américas y en la famosa trama de La Pícara Soñadora. Allí actuó como amiga del pequeño “pollito rochild”, un niño adoptado por la familia Rotchild. Este personaje dejó huella entre el público infantil y familiar de la época. Sus actuaciones cautivaron tanto a las amas de casa que seguían las telenovelas, como a los niños que disfrutaban de historias de magia y comedia, alejadas de la violencia que predomina en la televisión actual.
Del cine a la consolidación profesional
Durante su adolescencia, Marisol exploró el cine, participando en películas como La última mirada, Sincronía y Fecha de Caducidad. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el diseño y la creatividad. Tras graduarse en diseño textil en la Universidad Iberoamericana, decidió fundar su propia marca. En 2012 nació Bi Yuu, una empresa mexicana dedicada a crear tapetes de alta calidad, con un enfoque en innovación y responsabilidad social. Marisol y su equipo trabajan con marcas como Cartier y Adidas. También colaboran en proyectos de interiorismo y arquitectura con firmas como Tatiana Bilbao, Legorreta + Legorreta, Ezequiel Farca y Johnson Marklee. Sus creaciones se han mostrado en espacios de prestigio: el Museo Rufino Tamayo, el Museo Franz Mayer, el Latin American Art Museum de Denver y el Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum en Nueva York, donde su obra forma parte de la colección permanente.
De actriz a empresaria de éxito como diseñadora textil
Marisol Centeno dejó la televisión y el teatro para dedicarse completamente a su empresa. Hoy es una de las diseñadoras textiles más innovadoras de México. Su trayectoria demuestra que combinar talento, formación académica y visión estratégica puede transformar la pasión en un negocio sólido y reconocido internacionalmente. Su historia inspira tanto a artistas como a emprendedores que buscan convertir su creatividad en éxito profesional.
