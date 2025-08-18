Querétaro pone alto a la música que promueve la violencia

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, lanzó el decreto que prohíbe la interpretación o reproducción en sitios públicos de música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen.

“En Querétaro prevenimos y alertamos, defendemos la paz y el bien común”, afirmó Kuri González a través de un video en redes sociales.

Plazas, auditorios, estadios y más

Precisó que el decreto se enfoca a la prohibición en eventos públicos, plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público.

El mandatario estatal refirió que la entidad no es una isla, y no se encuentra exenta a los problemas que lastiman al país.

No obstante, apuntó que jamás se estará de brazos cruzados en la defensa de la vida, la familia, las niñas, niños y adolescentes, porque en Querétaro se valora la decencia y se aprecia la vida.

La música es cultura

Reconoció que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero indicó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces. Se trata de proteger valores.

”De cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestra sociedad, de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen”, enfatizó.

El gobernador resaltó que Querétaro es tierra de paz, trabajo y respeto y así debe seguir.

Municipios también

En este sentido, exhortó a las presidentas y presidentes de los 18 municipios, a que mediante sus reglamentos y leyes municipales, tomen las medidas necesarias para que este decreto no solo sea vigente, sino eficaz en todo el estado, y que se extienda a establecimientos mercantiles como son los centros de entretenimiento privados, donde también es necesario evitar la normalización de mensajes que promuevan la violencia o el delito.

“No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente. No lo vamos a permitir en nuestras plazas, en nuestras ferias, en nuestros auditorios o en los lugares de esparcimiento. No con el aval de este gobierno. Tenemos la responsabilidad de cuidar a Querétaro. Y lo vamos a hacer. Es momento de decir, juntos, ¡ya fue suficiente!”, aseveró.

Libertad no existe sin responsabilidad

Kuri González mencionó que la libertad no existe sin responsabilidad, y que en Querétaro, esta no será pretexto para fomentar la violencia o celebrar a los criminales.

En esta entidad, ponderó, se celebra a la gente buena y se defiende la paz, motivo por el que se tomó esta medida: por el presente, y, sobre todo, por el futuro de las nuevas generaciones.