Apoyo para uniformes y útiles escolares: ¿no recibiste la tarjeta? habrá nueva fecha

Miles de familias en la Ciudad de México dependen del apoyo para uniformes y útiles escolares que otorga el gobierno capitalino para afrontar los gastos del regreso a clases. Si fuiste de los que no alcanzaron a tramitar o recibir la tarjeta en la entrega de agosto, hay buenas noticias: el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) ha anunciado una nueva oportunidad para registrarse.

¿Cuándo habrá nuevo registro para el apoyo de uniformes y útiles escolares?

Para todos los padres, madres y tutores que no lograron obtener la tarjeta a tiempo, el Fibien informó que en septiembre de 2025 se abrirá un nuevo periodo de registro en línea. Esta nueva ventana coincide con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, brindando una segunda oportunidad para acceder a este beneficio.

Aunque aún no se ha publicado la fecha exacta, se espera que el anuncio se realice a través de los canales oficiales del programa “Mi Beca para Empezar. Es importante aclarar que este registro es para ingresar al programa general, que a su vez otorga el depósito anual para útiles y uniformes.

¿Quiénes pueden solicitar este apoyo económico?

El programa está dirigido a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que estén inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2025-2026. Los estudiantes de nuevo ingreso a preescolar deberán esperar a esta nueva convocatoria para poder registrarse.

Es fundamental recordar que este apoyo se entrega a través del programa “Mi Beca para Empezar”. Por lo tanto, para recibir el depósito, es indispensable tener un registro activo y actualizado en la plataforma y contar con la Cuenta Llave CDMX.

Fecha de depósito y montos para el ciclo 2025-2026

El Fibien confirmó que el depósito del apoyo para uniformes y útiles escolares para los beneficiarios con registro activo comenzó a dispersarse desde el 15 y 16 de agosto de 2025. Los montos varían según el nivel educativo:

Preescolar y CAM Preescolar: $970 pesos

$970 pesos Primaria y CAM Primaria: $1,100 pesos

$1,100 pesos Secundaria, Secundaria para Adultos y CAM Secundaria: $1,180 pesos

$1,180 pesos CAM Laboral: $1,180 pesos

Los alumnos de preescolar y primaria reciben el depósito en su tarjeta habitual de “Mi Beca para Empezar. En cambio, los estudiantes de secundaria lo reciben en una nueva tarjeta que fue entregada específicamente para este fin durante el mes de agosto.

¿Cómo activar la tarjeta y consultar el saldo?

Si ya tienes tu tarjeta, es crucial activarla para poder usar los fondos. El proceso se realiza a través de la aplicación “Obtén Más”, disponible para Android y iOS. Una vez descargada, deberás iniciar sesión con los datos del tutor registrado en “Mi Beca para Empezar” y seguir los pasos para vincular y activar tanto la tarjeta digital como la física.

Dentro de la misma aplicación podrás consultar tu saldo en tiempo real para verificar que el depósito se haya realizado correctamente. Si tienes dudas, puedes comunicarte a la línea del Fibien al 55 1102 1750.