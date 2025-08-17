WhatsApp vs. Zoom: Nuevas funciones para tus videollamadas

WhatsApp se está poniendo serio y ya le está haciendo la competencia a Zoom. Acaban de meter un montón de funciones nuevas para las videollamadas. Ahora puedes programar las llamadas desde la pestaña de ‘Llamadas’, con fecha y hora, y mandar invitaciones. Y durante la llamada, ya puedes ‘levantar la manita’ para pedir la palabra y mandar reacciones sin tener que interrumpir. Estas herramientas, diseñadas tanto para uso personal como profesional, buscan hacer las llamadas más organizadas e interactivas.

La Transformación Silenciosa de WhatsApp: De App de Mensajes a Sala de Juntas

Seamos honestos, en la pandemia todos nos volvimos expertos en Zoom, Meet y Teams. Se convirtieron en nuestra oficina, nuestra escuela y nuestro bar. Mientras tanto, WhatsApp, que es la app que usamos para todo, se sentía como que se estaba quedando atrás en el tema de las videollamadas. Eran perfectas para una charla rápida con la familia, pero carecían de las herramientas de organización que el mundo profesional demandaba.

Esa brecha está a punto de cerrarse. En un movimiento estratégico para competir directamente con los gigantes de las videoconferencias, Meta ha anunciado un paquete de nuevas y potentes funciones para las llamadas grupales de WhatsApp. Olvídate de las llamadas improvisadas. Ahora podrás programar reuniones, gestionar participantes y hasta “levantar la mano” para hablar. WhatsApp ya no es solo para chatear; quiere ser tu nueva oficina virtual.

¿Qué hay de Nuevo? Las 3 Grandes Novedades que Cambiarán tus Llamadas

La actualización, que ya se está desplegando para todos los usuarios, se centra en tres pilares: organización, interacción y control.

1. Programación de Llamadas: ¡Adiós a la Improvisación!

Esta es, sin duda, la función más esperada. Ya no tendrás que enviar un mensaje de “listos para la llamada?” y esperar a que todos se conecten. Ahora puedes planificar con antelación.

¿Cómo funciona?

Ve a la pestaña “Llamadas” en WhatsApp. Toca el ícono del teléfono con un “+” en la esquina superior derecha. Selecciona la nueva opción: “Programar llamada” . Configura los detalles: Dale un nombre o asunto a tu llamada (ej. Junta semanal de equipo”, “Cumpleaños de la abuela” ).

Elige la fecha y la hora .

Decide si será una llamada de voz o una videollamada . Envía la invitación: Una vez creada, WhatsApp generará una invitación que puedes compartir con un grupo existente o con contactos individuales.

Gestión Centralizada:

Todas tus llamadas programadas aparecerán en una nueva sección dentro de la pestaña “Llamadas”. Desde ahí podrás:

Ver la lista de participantes.

Añadir la llamada a tu calendario personal (Google Calendar, iCal, etc.) con un solo toque.

Copiar el enlace de la llamada para compartirlo por otros medios.

Recibir una notificación justo antes de que la llamada comience, para que nadie se olvide.

2. Interacción al Estilo Zoom: Levantar la Mano y Reacciones

Las llamadas grupales a menudo pueden ser caóticas, con gente hablando al mismo tiempo. Para poner orden y hacerlas más dinámicas, WhatsApp ha introducido dos herramientas clásicas de las plataformas de videoconferencia.

Levantar la mano: Si quieres decir algo pero no quieres interrumpir, ahora hay un botón para ‘levantar la mano’. Así, el que está hablando sabe que quieres participar. Ideal para las juntas del trabajo o las clases en línea

Reacciones: También puedes mandar reacciones, como un pulgar arriba, un corazón o una cara riendo, que aparecen en la pantalla. Para que no tengas que prender el micro nomás para decir ‘estoy de acuerdo’ o para reírte de un chiste.

3. Enlaces de Llamada Mejorados y Notificaciones

Los enlaces para unirse a las llamadas ahora son más seguros. Si tú creas el enlace, ahora te va a llegar una notificación cada vez que alguien se meta. Así tienes más control de quién entra a tu reunión y evitar colados.

La Estrategia de Meta: Un Ataque en Dos Frentes

Este movimiento de WhatsApp es una jugada maestra de Meta, con la que busca atacar en dos frentes:

El Mercado Profesional y Educativo:

Al añadir funciones de programación y gestión, WhatsApp se convierte en una alternativa viable y, sobre todo, gratuita , para pequeñas empresas, equipos de trabajo y grupos de estudio que actualmente pagan por servicios como Zoom o Google Meet. La ventaja de WhatsApp es que ya está en el celular de todo el mundo, eliminando la necesidad de descargar una aplicación adicional. El Uso Personal y Familiar:

Para las reuniones familiares, las fiestas de cumpleaños virtuales o la simple coordinación entre amigos, estas herramientas también son un gran plus. Programar la videollamada semanal con la familia o la reunión para planificar las vacaciones ahora será mucho más fácil y ordenado.

Privacidad y Seguridad: El Sello de WhatsApp

En su comunicado, WhatsApp se ha encargado de recordar un punto clave que lo diferencia de muchos de sus competidores: todas las llamadas personales, ya sean de voz o de video, están protegidas con cifrado de extremo a extremo. Esto significa que solo tú y las personas en la llamada pueden escuchar o ver lo que se comparte, y ni siquiera WhatsApp tiene acceso a ello.

WhatsApp Crece y se Pone Serio

Las nuevas funciones para las llamadas grupales son mucho más que una simple actualización. Estas nuevas funciones son la prueba de que WhatsApp ha madurado. Dejó de ser solo la app para los memes y los ‘buenos días’ de las tías. Se está convirtiendo en una herramienta de comunicación completa, que jala tanto para la familia como para la chamba.

Al meterle estas herramientas, WhatsApp no solo nos está haciendo la vida más fácil. Le está diciendo a la competencia que la guerra por ser la app definitiva para comunicarnos está con todo.

Así que la próxima vez que tengas que armar una junta, a lo mejor ya no necesitas abrir Zoom. Tu app de mensajería de siempre ahora tiene todo lo que necesitas.

