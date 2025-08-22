¿Qué son los mosquitos jejenes? La plaga que tiene en alerta a Nuevo León

Una plaga de diminutos insectos, conocidos popularmente como jejenes, ha generado una ola de preocupación en el Área Metropolitana de Monterrey. A través de redes sociales, cientos de ciudadanos han reportado molestas picaduras y lesiones en la piel, desatando la alarma. Pero, ¿qué son los mosquitos jejenes exactamente, son peligrosos y por qué han aparecido de forma masiva?

Identificando al invasor: ¿qué son los mosquitos jejenes?

Los jejenes, también conocidos como “mosquitos polvorilla” o “chaquistes”, no son mosquitos en el sentido estricto, sino una especie de mosca muy pequeña, de apenas 1 a 5 milímetros. Su diminuto tamaño los hace casi invisibles, por lo que es común no darse cuenta de su presencia hasta que ya es tarde y aparecen las picaduras.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos insectos pertenecen al género Culicoides. Son parientes cercanos de las moscas y, al igual que los mosquitos, las hembras son hematófagas, es decir, se alimentan de sangre para poder desarrollar sus huevos. Su hábitat natural son las zonas con alta humedad, como arroyos, bosques y áreas urbanas cercanas a cuerpos de agua.

¿Por qué hay una plaga de jejenes en Monterrey?

La proliferación de los jejenes se intensifica en las épocas más cálidas del año, especialmente durante la primavera y el verano. La combinación de altas temperaturas y humedad crea el ambiente perfecto para su reproducción. El biólogo Carlos Velazco aclara que estos insectos siempre han formado parte del ecosistema de la región, pero las condiciones climáticas actuales han favorecido su aparición masiva, convirtiéndolos en una molestia notable para la población.

¿Son peligrosos los mosquitos jejenes?

La principal preocupación de la ciudadanía es si estos insectos pueden transmitir enfermedades. A diferencia del mosquito Aedes aegypti, que propaga el dengue, zika y chikungunya, los jejenes presentes en Nuevo León no suponen un riesgo significativo de transmisión de estas enfermedades a los humanos en la región.

Sin embargo, a nivel global, algunas especies de jejenes, como el Culicoides paraensis, sí son vectores de virus como el Oropouche, que causa una enfermedad febril en regiones tropicales de las Américas. Por ahora, este no es el caso en Monterrey. El principal problema de los jejenes locales son sus picaduras, que pueden ser muy molestas e irritantes, especialmente para personas con piel sensible.

¿Cómo protegerse de las picaduras de jejenes?

Dado que son casi invisibles, la prevención es la mejor estrategia. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para evitar las molestas picaduras:

Usa repelente de insectos: Es la medida más efectiva. Aplícalo en la piel expuesta, especialmente si vas a estar al aire libre durante el amanecer o el atardecer, que son sus horas de mayor actividad.

Es la medida más efectiva. Aplícalo en la piel expuesta, especialmente si vas a estar al aire libre durante el amanecer o el atardecer, que son sus horas de mayor actividad. Viste ropa protectora: Usar camisas de manga larga y pantalones puede reducir significativamente el área expuesta a las picaduras.

Usar camisas de manga larga y pantalones puede reducir significativamente el área expuesta a las picaduras. Elimina criaderos: Los jejenes depositan sus larvas en lugares húmedos. Evita tener recipientes con agua estancada y mantén limpios los patios y jardines de hojas en descomposición.

Los jejenes depositan sus larvas en lugares húmedos. Evita tener recipientes con agua estancada y mantén limpios los patios y jardines de hojas en descomposición. Instala mallas finas: Si vives en una zona con alta presencia de estos insectos, considera instalar mosquiteros de trama fina en puertas y ventanas, ya que pueden atravesar las mallas convencionales.

El papel ecológico de los jejenes

A pesar de ser una molestia, es importante recordar que los jejenes cumplen una función en el ecosistema. Sirven de alimento para aves, peces, ranas y otros insectos, formando parte de la cadena alimentaria. Su presencia, aunque incómoda, es un indicador de la biodiversidad de la región. Si quieres saber más sobre este tema, puedes consultar la información de la OPS sobre vectores.