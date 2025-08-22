Dinolandia: la guía completa del nuevo parque de dinosaurios en Coahuila

En el corazón de la “tierra de los dinosaurios”, un nuevo parque temático ha abierto sus puertas para transportar a sus visitantes a una era dominada por gigantes. Se llama Dinolandia y, con sus impresionantes réplicas robotizadas, promete una experiencia inmersiva para toda la familia. Si te estás preguntando dónde está Dinolandia y qué puedes encontrar en este nuevo destino, aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué es Dinolandia y qué atracciones ofrece?

Dinolandia es un parque temático de 4,000 metros cuadrados ubicado en Coahuila, un estado famoso por sus numerosos hallazgos de fósiles. Inaugurado recientemente con una inversión de casi 11 millones de pesos, el parque fue diseñado con la asesoría del prestigioso Museo del Desierto de Saltillo, garantizando un enfoque educativo y espectacular.

La principal atracción son sus 13 dinosaurios robotizados a tamaño real. Los visitantes pueden maravillarse con especies como el Stegosaurus, Velociraptor, Triceratops y el imponente Brachiosaurus de 22 metros de altura. Todas las figuras cuentan con movimiento, iluminación y sonidos especiales para una experiencia jurásica completa.

Además de los dinosaurios, el parque ofrece otras actividades interactivas:

Arenero paleontológico: Un espacio para que los más pequeños excaven y descubran "fósiles".

Escenarios fotográficos: Tómate una foto dentro de un huevo de dinosaurio eclosionado o junto a un jeep de exploración y un avión estrellado, creando la ilusión de que los dinosaurios han retomado el control.

Puente colgante: Un pequeño recorrido rodeado de dinosaurios, perfecto para una foto de aventura.

¿Dónde está Dinolandia y cómo llegar?

El parque temático Dinolandia se encuentra en la alameda central de la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila. Su ubicación es estratégica y de fácil acceso desde las principales ciudades de la región:

Desde Saltillo: Se encuentra a solo 15 minutos en auto.

Se encuentra a solo 15 minutos en auto. Desde Monterrey: El trayecto es de aproximadamente una hora.

Esta proximidad lo convierte en una escapada ideal de fin de semana para miles de familias del noreste del país.

Precios y horarios de Dinolandia

Una de las mejores noticias para los visitantes es el costo de entrada. El ayuntamiento de Ramos Arizpe ha anunciado que el acceso al parque será gratuito, al menos hasta finales de 2024. Se instalará una taquilla únicamente para controlar el aforo, que estará limitado a 200 personas por turno para garantizar una experiencia segura y cómoda para todos.

Los horarios de operación de Dinolandia son:

Martes a viernes: De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. Sábados y domingos: Horario corrido de 10:30 a 20:30 horas.

Ahora que ya sabes dónde está Dinolandia, sus atracciones y lo accesible que es, no hay pretexto para no planear una visita y vivir una aventura prehistórica en la verdadera “tierra de los dinosaurios.