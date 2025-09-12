Dinoquesadillas: el antojito jurásico que conquistó internet

Las Dinoquesadillas son una creación culinaria viral que consiste en quesadillas con forma de dinosaurio. Fueron inventadas en 2020 por el cocinero coahuilense Abraham Padilla. La masa se moldea a mano para crear figuras de T-Rex, Triceratops, etc., y se rellena con guisos como chicharrón prensado, picadillo o choriqueso. Se pueden encontrar en dos sucursales en Coahuila: una en San Antonio de las Alazanas (en el negocio familiar “Doña Vero”) y otra en Saltillo. Su precio es de aproximadamente 3 por $120 pesos.

El Día que una Quesadilla se Convirtió en Dinosaurio y Rompió Internet

En la inagotable y maravillosa creatividad de la gastronomía mexicana, a veces surgen ideas tan geniales y tan inesperadas que simplemente están destinadas a convertirse en un fenómeno. Y eso es exactamente lo que pasó con las Dinoquesadillas.

Lo que comenzó como un momento de ocio en una cocina de Coahuila, un juego entre un cocinero apasionado por los dinosaurios y un poco de masa de maíz, se transformó en un éxito viral que puso a un pequeño negocio familiar en el mapa nacional. Esta es la increíble historia de Abraham “Chuy” Padilla, el hombre que, sin planearlo, fusionó su amor por Jurassic Park con el antojito más querido de México y creó una leyenda.

¿Quién es Abraham Padilla y Cómo Nació la Idea?

Abraham Padilla, un cocinero de poco más de 30 años originario de Saltillo, no es un chef de restaurante de lujo. Es un hombre de cocina, de los que aprenden los secretos del sazón en casa. Su primera y más grande maestra fue su madre, la señora Verónica, quien desde hace más de 15 años dirigió “Doña Vero”, un pequeño y querido restaurante de antojitos mexicanos en el poblado de San Antonio de las Alazanas, Coahuila.

En su bonita sección: “¡Cállate y toma mi dinero!” 😉😉 Las #Dinoquesadillas son una creación culinaria muy especial que usted puede encontrar a la venta en San Antonio De Las Alazanas, claro si viven en #Coahuila 😑 Video: @TelediarioCoah pic.twitter.com/Csr0ELcmvt — Azucena Uresti (@azucenau) November 9, 2020

Fue allí, entre el olor a gorditas y tamales, donde Abraham se enamoró de la cocina. Aunque más tarde trabajó en diferentes restaurantes para expandir sus conocimientos, su corazón siempre ha estado en la cocina mexicana.

La idea de las Dinoquesadillas nació de la forma más espontánea posible. Un día, en un rato libre en la cocina, mientras preparaba de comer, Abraham, un fanático de los dinosaurios desde niño, decidió jugar con un molote de masa. Empezó a darle forma, a estirar unas patitas, a crear una cabeza… y de repente, ahí estaba: una quesadilla con forma de dinosaurio.

Nunca imaginó que esa creación, nacida de un momento de ocio, se convertiría en su futuro.

El Estallido Viral y la Fila de 400 Personas

Fueron sus amigos y compañeros de trabajo quienes, maravillados por la creatividad de las Dinoquesadillas, lo animaron a venderlas. Subieron las fotos a redes sociales, y el resto es historia. La imagen de esas quesadillas jurásicas explotó en internet.

El 9 de noviembre de 2020, Abraham decidió empezar a venderlas formalmente. El primer día, la respuesta fue abrumadora.

“Había 400 personas haciendo fila desde las 9 de la mañana”, contó en una entrevista. El problema es que su espacio era diminuto, con apenas tres mesas. “Del éxito, las primeras semanas no podía ir al baño ni tomar un vaso de agua”, confesó.

La demanda rebasó por completo a Abraham y a su familia, cuya economía, como la de muchos, había sido duramente golpeada por la pandemia. Al ver el fenómeno, Abraham les pidió ayuda. El negocio familiar de su madre, “Doña Vero”, se convirtió en el primer hogar oficial de las Dinoquesadillas.

La popularidad fue tal que incluso fueron invitados por Universal Pictures a la premier de la última película de Jurassic World, un sueño hecho realidad para un fan de toda la vida.

¿A qué Saben y Cómo se Hacen las Dinoquesadillas?

Más allá de su increíble apariencia, las Dinoquesadillas son un manjar. El proceso es completamente artesanal.

Se toma una bola de masa de maíz nixtamalizado. Se rellena con el guisado de tu elección Con una habilidad impresionante, se estira y se moldea a mano la masa para dar forma a la cabeza, las patas y la cola de diferentes dinosaurios, como el T-Rex, el Triceratops o el Carnotaurus . Finalmente, la figura se mete a la freidora hasta que queda dorada y crujiente.

Los Sabores:

El relleno utiliza los guisos clásicos del negocio de su madre, lo que garantiza un sazón casero y delicioso.

Chicharrón prensado

Queso Chihuahua

Choriqueso

Picadillo

Papas con chorizo

Además, le dan un toque extra de creatividad al color de la masa. La de picadillo es verde, hecha con cilantro, y la de choriqueso es roja, preparada con chile guajillo.

¿Dónde Probarlas y Cuánto Cuestan?

Actualmente, puedes encontrar las Dinoquesadillas en dos sucursales en Coahuila.

San Antonio de las Alazanas (La Original):

Ubicación: Dentro del restaurante “Doña Vero”, en la calle Reynaldo Nuncio, San Antonio de las Alazanas, Arteaga, Coahuila.

Menú: Aquí , además de las Dinoquesadillas, puedes probar todos los antojitos del negocio familiar: menudo, enchiladas, asado de puerco, etc.

Saltillo:

Ubicación: Calle José María Morelos #170, Zona Centro, Saltillo, Coahuila.

Menú: Esta sucursal está más enfocada en las Dinoquesadillas, y las acompañan con frappés y tés.

Precios (2025):

El precio actual es de tres Dinoquesadillas por $120 pesos . Incluyen una ensalada y salsa.

También ofrecen combos con bebida por $170 pesos.

Contacto:

Puedes seguir su increíble trabajo en sus redes sociales:

Más Allá del Éxito Viral: El Sueño de un Cocinero

Aunque las Dinoquesadillas le han traído un éxito que nunca imaginó, el sueño de Abraham “Chuy” Padilla va más allá. Su verdadera pasión es reivindicar y difundir la gastronomía del noreste de México, una cocina que, según él, ha sido injustamente olvidada. Su meta a largo plazo es tener su propio restaurante para mostrar al mundo la riqueza de los sabores de su región.

La Creatividad como Ingrediente Principal

La historia de las Dinoquesadillas es un hermoso recordatorio de que la creatividad no tiene límites, y que las mejores ideas a menudo surgen de los lugares más inesperados. Es la historia de cómo la pasión de un joven por los dinosaurios y la cocina, combinada con la tradición familiar y el poder de las redes sociales, puede crear un fenómeno que no solo salva la economía de una familia, sino que también le regala una sonrisa a miles de personas.

Así que si alguna vez andas por Coahuila, no dudes en lanzarte por tus Dinoquesadillas. No solo estarás probando un antojito delicioso y súper original, sino que también estarás apoyando el sueño de un cocinero talentoso y la increíble capacidad de la gastronomía mexicana para reinventarse y seguir sorprendiéndonos.

