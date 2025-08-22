¿Cuántas calorías tiene una tortilla de maíz? todo sobre el mito

Una tortilla de maíz tiene entre 52 y 65 calorías. Muy pocas. El cuento de que la tortilla engorda es un mito total. Al contrario, es un alimento súper nutritivo, bajo en grasa y lleno de calcio y fibra. La bronca no es la tortilla, es cuántas te comes y con qué. Los nutriólogos dicen que con unas dos o cuatro por comida estás perfecto.

El Alimento Sagrado que Vive en Nuestras Mesas (y que Hemos Satanizado Injustamente)

No hay nada más mexicano que el sonido de las tortillas inflándose en el comal, listas para abrazar cualquier guisado. La tortilla de maíz no es solo un alimento; es el corazón de nuestra comida, el pilar de nuestra identidad.

Pero en los últimos años, le hemos hecho un bullying terrible. Con la moda de las dietas sin carbohidratos y el miedo a todo lo que “engorda”, la pobre tortilla se ha vuelto la villana, la primera que te quitan de la dieta. Pero, ¿de verdad es tan mala? ¿Realmente la tortilla engorda?

Ya es hora de hacerle justicia a nuestro alimento más querido y de desmentir tanto mito. Porque la tortilla, lejos de ser un enemigo, es un verdadero superalimento.

La Pregunta del Millón: ¿Cuántas Calorías tiene una Tortilla de Maíz?

Vamos al grano. La respuesta te sorprenderá por lo baja que es. Según diversas fuentes nutricionales, incluyendo el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, una tortilla de maíz de tamaño regular (unos 25-30 gramos) contiene:

Entre 52 y 65 calorías.

Sí, has leído bien. Para ponerlo en perspectiva, una sola rebanada de pan de caja comercial puede tener entre 80 y 100 calorías. Dos galletas Marías tienen alrededor de 60 calorías. Esto significa que puedes comerte dos tortillas por menos calorías que dos rebanadas de pan.

La clave, como siempre, no está en el alimento, sino en la cantidad y en con qué lo acompañas. Si te comes dos o tres tortillas con un guisado de verduras y pollo a la plancha, estás teniendo una comida increíblemente nutritiva y balanceada. Si te comes diez tortillas fritas en forma de totopos, bañadas en queso y crema, la historia es diferente.

¿Cuántas Tortillas salen de un kilo?

Otro dato que nos ayuda a dimensionar nuestro consumo es saber cuántas piezas trae un kilo.

Tortillas de máquina: Un kilo suele tener entre 35 y 40 tortillas .

Tortillas hechas a mano: Al ser más gruesas y pesadas, un kilo puede tener entre 18 y 22 piezas .

Sabiendo esto, si compras un kilo de tortillas de máquina para una familia de cuatro, y cada quien se come dos tortillas en la comida, ese kilo podría durar hasta cinco días.

Más Allá de las Calorías: La Magia de la Nixtamalización

Hablar solo de las calorías de la tortilla es quedarse en la superficie. Su verdadero poder nutricional viene de un proceso ancestral y casi mágico llamado nixtamalización.

Este proceso, heredado de las culturas prehispánicas, consiste en cocer los granos de maíz en agua con cal. Y no, no es solo para que la masa se pueda formar. La nixtamalización es una maravilla de la química alimentaria que transforma el maíz en un alimento mucho más completo.

¿Qué hace la nixtamalización?

Según un artículo de la Revista de Cultura Científica de la UNAM, este proceso logra varias cosas asombrosas:

Libera la Niacina (Vitamina B3): El maíz crudo tiene niacina, pero nuestro cuerpo no la puede absorber. La cal “libera” esta vitamina, haciéndola disponible para nosotros. Esto es crucial, ya que la deficiencia de niacina causa una enfermedad grave llamada pelagra. Aumenta el Calcio: Al cocerse con cal, el grano de maíz absorbe una cantidad enorme de calcio. Una tortilla puede aportar hasta el 50% del calcio diario recomendado , ¡más que un vaso de leche! Mejora la Calidad de la Proteína: La nixtamalización ayuda a balancear los aminoácidos del maíz, mejorando la calidad de su proteína y haciendo que nuestro cuerpo la aproveche mejor. Elimina Toxinas: También ayuda a reducir la presencia de aflatoxinas, unas sustancias tóxicas producidas por hongos que pueden crecer en el maíz.

En resumen, gracias a la sabiduría de nuestros antepasados, la tortilla no es solo maíz molido; es un alimento nutricionalmente superior.

Un Tesoro de Nutrientes en Cada Círculo de Maíz

Gracias a la nixtamalización, cada tortilla que te comes es una pequeña fuente de salud. Según la Fundación UNAM, las tortillas nos aportan:

Calcio: Fundamental para tener huesos y dientes fuertes.

Fibra: Una sola tortilla puede tener hasta 6 gramos de fibra, lo que ayuda a una buena digestión y previene el estreñimiento.

Fósforo y Magnesio: Minerales clave para la salud ósea, el sistema nervioso y la presión sanguínea.

Vitaminas del Complejo B: Como la niacina, que es vital para la energía y la salud de la piel

Energía de Calidad: Los carbohidratos complejos de la tortilla nos dan energía de liberación lenta, ideal para mantenernos activos durante el día.

El Veredicto: ¿Cuántas Tortillas Debo Comer?

La mayoría de los nutricionistas coinciden en que una persona sana puede incluir tortillas en su dieta diaria sin ningún problema. La recomendación general es:

Entre 2 y 4 tortillas por comida principal.

Esta cantidad te permite disfrutar de su sabor y sus beneficios sin excederte en calorías. Por supuesto, esto puede variar según tu nivel de actividad física y tus necesidades energéticas.

¡Larga Vida a la Tortilla!

Es hora de quitarle a la tortilla el cartel de villana. Lejos de ser un alimento que engorda, la tortilla de maíz nixtamalizado es un pilar de una alimentación saludable, un tesoro nutricional que hemos heredado de nuestros antepasados y que deberíamos celebrar.

No la saques de tu dieta. Al contrario, abrázala. Disfrútala con conciencia, controla tus porciones y acompáñala de alimentos saludables. Porque saber cuántas calorías tiene una tortilla de maíz es darte cuenta de que has estado evitando, injustamente, a uno de los alimentos más nobles, deliciosos y mexicanos que existen.

