Hollow Knight: Silksong ya tiene fecha de estreno: Guía completa

Después de años de espera, el videojuego “Hollow Knight: Silksong” por fin tiene una fecha de estreno oficial: llegará el 4 de septiembre de 2025. El anuncio fue realizado directamente por sus desarrolladores, Team Cherry. El juego estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, la nueva Switch 2 y PC. Además, se ha confirmado que estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass.

El Silencio se ha Roto: La Larga Espera por “Silksong” ha Terminado

Era el meme, la leyenda, el “mañana” que nunca llegaba. Durante más de seis años, la comunidad de jugadores ha vivido en un estado de expectación casi religiosa, esperando una sola señal, una sola palabra, sobre uno de los juegos indie más anhelados de la historia: “Hollow Knight: Silksong”. Cada Nintendo Direct, cada Summer Game Fest, cada Gamescom era un nuevo ciclo de esperanza y decepción. Pero esa era ha terminado.

En un movimiento que nadie vio venir, y sin cederle el protagonismo a ningún gran evento, el pequeño pero talentoso estudio australiano Team Cherry ha decidido romper su largo silencio. Y lo han hecho con la noticia que todos queríamos escuchar: “Hollow Knight: Silksong” tiene fecha de estreno. Y está mucho más cerca de lo que nadie imaginaba.

La Fecha de Estreno y las Plataformas: ¿Dónde y Cuándo lo Jugaremos?

Marquen sus calendarios, porque la espera está a punto de concluir.

Fecha de Estreno: 4 de septiembre de 2025.

Plataformas: El lanzamiento será masivo, abarcando tanto la nueva como la pasada generación de consolas, y PC. PlayStation 5 y PlayStation 4. Xbox Series X|S y Xbox One. Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2. PC (a través de Steam , GOG y Humble Bundle).

La Gran Noticia para los Suscriptores: Se ha confirmado que “Silksong” estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass , convirtiéndose instantáneamente en uno de los lanzamientos más potentes del servicio.

¿Qué es “Hollow Knight: Silksong”? Un Nuevo Reino, una Nueva Protagonista

Para quienes no estén familiarizados, “Hollow Knight” (2017) es una obra maestra del género metroidvania. Es un juego de acción y aventura en 2D que nos ponía en el caparazón de un pequeño caballero, explorando el vasto y melancólico reino de Hallownest. Su mundo interconectado, su combate preciso, su arte dibujado a mano y su lore profundo lo convirtieron en un clásico de culto.

“Silksong” es su secuela directa, pero con un giro fundamental: no controlaremos al caballero, sino a uno de los personajes más queridos y enigmáticos del primer juego: Hornet.

La Princesa Protectora: Hornet, la princesa protectora de Hallownest, es capturada y llevada a un reino completamente nuevo, uno “embrujado por la seda y la canción”.

Nueva Jugabilidad: diferencia del caballero, Hornet es mucho más ágil y acrobática. Su jugabilidad se centra en movimientos rápidos, saltos elegantes y un combate aéreo espectacular . El nuevo tráiler de lanzamiento nos ha mostrado un sistema de combate aún más frenético y vertical, con nuevas armas, herramientas y enemigos.

Un Mundo por Descubrir: Nuestra misión será ascender a través de este nuevo y desconocido reino para alcanzar su cima y desvelar los misterios que esconde.

¿Por Qué Tardó Tanto? La Verdad Detrás de los 7 Años de Desarrollo

La pregunta que todos se han hecho durante años es: ¿qué pasó con “Silksong”? ¿Estuvo en problemas? ¿Fue cancelado? En una reciente y reveladora entrevista con Bloomberg, los cofundadores de Team Cherry, Ari Gibson y William Pellen, han desmentido todos los rumores y han contado la verdadera (y sorprendentemente positiva) historia.

El “Problema” fue que se Estaban Divirtiendo Demasiado:

No hubo ningún drama. El desarrollo nunca se detuvo. El “problema”, según Pellen, fue que el equipo, compuesto por solo tres personas, se lo estaba pasando demasiado bien creando el juego.

“Siempre estás trabajando en una nueva idea, un nuevo objeto, una nueva zona, un nuevo jefe. Eso es genial. Solo hemos parado para terminar el juego, porque podríamos haber seguido”, señaló Pellen.

Lo que originalmente nació como un DLC (una expansión) para el primer “Hollow Knight” empezó a crecer de forma descontrolada. Añadían una nueva habilidad, y eso les daba ideas para un nuevo enemigo. Ese enemigo necesitaba una nueva zona. Y esa zona, un nuevo jefe. El proyecto se hizo tan grande y ambicioso que decidieron convertirlo en una secuela completa.

El Error de Cálculo y el Silencio Estratégico:

Gibson admite que hubo un error de cálculo en cuanto a las fechas. “Hubo un periodo de dos a tres años en el que pensé que el juego iba a salir en un año”, confiesa. Obviamente, no fue así.

Respecto al silencio mediático que mantuvieron desde 2019, la razón fue proteger a los fans. “No queríamos fastidiar a los fans, porque solo podíamos decir que estábamos trabajando en ello”, explica Gibson. En lugar de generar falsas expectativas, prefirieron trabajar en la sombra hasta tener algo concreto que mostrar.

El éxito masivo del primer “Hollow Knight”, que ha vendido millones de copias, les dio la libertad financiera para tomarse todo el tiempo que necesitaran. “Somos muy afortunados en ese sentido”, se sinceran.

Lo que el Nuevo Tráiler Nos Ha Mostrado

El tráiler de la fecha de estreno es un festín visual que confirma que la espera ha valido la pena.

Mundos Vibrantes: Vemos una variedad de escenarios nunca antes vistos, desde bosques cubiertos de musgo y ciudades de coral hasta profundidades oscuras y ciudadelas doradas.

de escenarios nunca antes vistos, desde bosques cubiertos de musgo y ciudades de coral hasta profundidades oscuras y ciudadelas doradas. Combate Acrobático: La agilidad de Hornet es la protagonista. La vemos lanzándose por el aire, usando su aguja de seda para atacar y desplazarse, y desplegando un arsenal de nuevas herramientas.

Jefes Espectaculares: El tráiler muestra varios jefes nuevos, cada uno con diseños y patrones de ataque únicos que prometen ser un verdadero desafío.

Verticalidad: El diseño de los niveles parece ser mucho más vertical que en el primer juego, aprovechando las habilidades de escalada y salto de Hornet.

El Regreso del Rey de los Indies

“Hollow Knight: Silksong” no es solo un videojuego; es un evento. Es la secuela de un título que marcó a una generación de jugadores y que demostró que un equipo pequeño puede crear un universo tan profundo y memorable como el de cualquier superproducción.

La confirmación de su fecha de estreno ha sido un bálsamo para una comunidad que nunca perdió la fe. Team Cherry se ha tomado su tiempo, no por problemas, sino por un compromiso absoluto con la calidad y por el puro placer de crear.

El 4 de septiembre de 2025, volveremos a sumergirnos en un mundo de insectos, misterios y melancolía. La espera ha sido larga, sí, pero todo apunta a que la aventura de Hornet no solo estará a la altura de su predecesor, sino que podría incluso superarlo. Preparen sus aguijones, porque el reino de Pharloom nos espera.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.