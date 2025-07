Perfect Day México: Así será el parque acuático en Mahahual

Si el nombre de Perfect Day México todavía no te suena, quédate con él. Royal Caribbean está levantando en la costa de Mahahual, Quintana Roo, un monstruo de parque acuático que promete cambiar las reglas del juego. Olvídate de lo que conoces: estamos hablando de más de 80 hectáreas de pura diversión, con fecha de apertura para otoño de 2027. ¿El gancho? Atracciones que rompen récords, como la torre de toboganes más alta de todo el continente y el primer “tobogán sombrero” del mundo, todo con un sabor muy mexicano. Pero ojo, no es para todos: será un paraíso exclusivo para los pasajeros de sus cruceros, una jugada para replicar el exitazo que ya tienen en las Bahamas con CocoCay.

El sureste mexicano se prepara para una sacudida de adrenalina como pocas veces se ha visto. Y es que Perfect Day México no es solo un parque más en la lista; es la pieza clave con la que Royal Caribbean quiere adueñarse del turismo de cruceros en el Caribe. Están transformando la tranquila costa de Mahahual en un destino de primer nivel, con la ambiciosa meta de atraer a 5 millones de personas al año.

Para entender de dónde viene esta confianza, solo hay que mirar a su hermano mayor: Perfect Day at CocoCay en las Bahamas. Cuando lo abrieron en 2019, demostraron que una parada de crucero podía ser mucho más que una simple excursión. La fórmula fue un bombazo: la emoción de un parque temático de primera y el relax de un club de playa de lujo, todo en uno. Y ahora, esa misma fórmula, pero más grande y con sabor a México, está por aterrizar en nuestras costas.

Un Vistazo a la Diversión: ¿Qué Te Espera Dentro?

La idea es que te pierdas en un mundo de opciones. El parque estará dividido en siete “vecindarios”, cada uno con su propia vibra. El corazón de todo será el Loco Waterpark, un paraíso acuático con más de 30 toboganes repartidos en cinco torres imponentes.

Introducing Perfect Day Mexico. 🤯 Get ready for 30+ waterslides and the world’s longest lazy crazy river, plus beaches, pools, eateries, drinkeries, and swim-up bars.

Tap the link to be the first to know more about Perfect Day Mexico. 🔗 https://t.co/fFGfQnyZgb pic.twitter.com/GNxZpv7l8l

— Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) May 14, 2025