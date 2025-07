Crisis en Xbox: despidos, juegos cancelados y el futuro incierto

El sueño era grandioso: un ecosistema Xbox imparable, nutrido por docenas de estudios talentosos y con el motor de Game Pass rugiendo a toda potencia. Tras la histórica compra de Activision Blizzard King por 69 mil millones de dólares, parecía que Microsoft estaba listo para dominar la generación. Pero la realidad, en 2024, ha sido un jarro de agua fría, uno que ha dejado a miles de personas sin trabajo y a la comunidad de jugadores con un sabor amargo y una pregunta en el aire: ¿Qué está pasando realmente con Xbox?

Si te sientes perdido entre los rumores, los comunicados corporativos y las noticias de despidos, has llegado al lugar correcto. Aquí vamos a desgranar, punto por punto, la situación actual de Microsoft y Xbox.

Esto no es algo que haya pasado de la noche a la mañana. La tormenta comenzó a formarse a principios de 2024, con un primer recorte que impactó a 1,900 empleados, muchos de ellos recién integrados tras la adquisición de Activision Blizzard. Aquello fue solo el primer temblor.

El terremoto real llegó en julio. Según informes de medios de gran autoridad como Bloomberg y The Seattle Times, la escala de los recortes es masiva. Hablamos de una baja de al menos el 10% de los empleados en los estudios de videojuegos de Microsoft y un 4% en la estructura corporativa general de la compañía. La suma total, como ya mencionamos, supera las 9,100 personas.

En su comunicado oficial, Microsoft utiliza el lenguaje corporativo que ya todos conocemos:

“Seguimos implementando cambios organizativos y laborales que son necesarios para posicionar a la empresa y a los equipos para el éxito en un mercado dinámico… Debemos tomar decisiones ahora para seguir cosechando éxitos en los próximos años”.

Traducido del lenguaje empresarial, esto significa una consolidación brutal. Están eliminando lo que consideran “grasa” y apostando únicamente por los caballos ganadores, incluso si eso significa sacrificar la creatividad y la innovación en el camino.

Más allá de las cifras, lo que realmente ha dolido a la comunidad es la pérdida de los juegos. Son la promesa rota, los años de trabajo de cientos de desarrolladores tirados a la basura.

Este es, sin duda, el golpe más devastador. El remake de Perfect Dark no era un juego más. Era el regreso de una franquicia de culto, liderado por un estudio de nueva creación, The Initiative, que Microsoft vendió como un equipo “AAAA” formado por veteranos de la industria. Lo vimos en movimiento en el Xbox Showcase de 2024, y la ilusión era palpable.

Hoy, todo eso es historia. En una carta interna que fue compartida por Windows Central, Microsoft confirmó lo peor:

“Hemos decidido detener el desarrollo de Perfect Dark y Everwild… Como parte de esto, cerraremos uno de nuestros estudios, The Initiative. Estas decisiones… reflejan un esfuerzo más amplio por ajustar prioridades y concentrar recursos”.

Se acabó. El estudio creado para este fin ha sido desmantelado y el juego, cancelado.

Si la cancelación de Perfect Dark fue un shock, la de Everwild se sentía, tristemente, más predecible. El proyecto de RARE, los creadores de Sea of Thieves, llevaba casi una década en un desarrollo tumultuoso. Anunciado en 2019, sus hermosos tráileres prometían un mundo mágico y una experiencia única. Sin embargo, los rumores de reinicios y problemas internos nunca cesaron. Ahora, Everwild se une a la lista de grandes “lo que pudo ser”, una víctima más de la nueva estrategia de Microsoft.

Menos visible pero igualmente significativo es la cancelación de un nuevo MMORPG no anunciado de ZeniMax Online Studios, los expertos detrás del exitoso The Elder Scrolls Online. Con un desarrollo que se extendía desde 2018, la pérdida de este proyecto significa menos variedad y menos apuestas a largo plazo para el futuro de Xbox.

Bloomberg News: “The new MMORPG project from Zenimax Online Studios, maker of Elder Scrolls Online, has been canceled as part of the Xbox layoffs” pic.twitter.com/YdxHauI7vP

— Wario64 (@Wario64) July 2, 2025