Mansion de Silvia Pinal incluye centro comercial en la CDMX

Tras la reciente muerte de Silvia Pinal, surgieron múltiples preguntas sobre la herencia de la actriz y cómo será repartida entre sus hijos y nietas. La familia ha mantenido un hermetismo absoluto, especialmente durante el funeral, para evitar filtraciones de información o imágenes. Sin embargo, han salido a la luz detalles sorprendentes sobre los bienes de la diva del cine mexicano. Entre los activos de Silvia Pinal, además de su famosa mansion en el Pedregal, se encuentran joyas, colecciones de arte, estacionamientos y propiedades inmobiliarias. Pero lo que más ha llamado la atención es que la actriz sería propietaria de un importante centro comercial en la Ciudad de México, una inversión que pocos conocían.

Centro comercial de la CDMX entre los bienes de Silvia Pinal

De acuerdo con una fuente cercana a la protagonista de María Isabel, la actriz supo manejar sus finanzas e invertir de forma inteligente. Gracias a su visión, se convirtió en dueña de un popular centro comercial ubicado al oriente de la capital, conocido como Plaza Aragón. La misma fuente indicó que la familia Fontanet, propietaria de Plaza Galerías, convenció a Silvia Pinal de que esta inversión sería rentable. Aunque la actriz no administraba directamente el lugar, la operación estaba a cargo de otra empresa.

“Silvia no podía revelar toda la realidad de su vida, pero supo invertir su dinero de forma inteligente. Al parecer, Plaza Aragón es de ella”, explicó la fuente.

Esta revelación demuestra que el legado de Silvia Pinal va más allá de la actuación, consolidándose también como una exitosa inversionista en bienes raíces.

Herencia y planes de la familia

Por el momento, se desconoce cuándo se dará a conocer el testamento de la actriz. Mientras tanto, sus hijas y nietas han decidido tomar un tiempo para el duelo. Se informa que Alejandra Guzmán se mudará temporalmente a Miami, Sylvia Pasquel a Acapulco, y Luis Enrique permanecerá en la mansion de Silvia Pinal en el Pedregal. La familia ha mantenido discreción sobre la herencia y los planes de distribución de los bienes, dejando claro que los asuntos económicos se manejarán de forma privada. Sin embargo, el hecho de que Silvia Pinal fuera propietaria de un centro comercial en la CDMX revela su habilidad para diversificar su fortuna y tomar decisiones financieras acertadas. La vida de Silvia Pinal no solo fue un ícono del cine mexicano, sino también un ejemplo de cómo invertir sabiamente. Su legado incluye desde su mansion en el Pedregal, hasta colecciones de arte, joyas y un centro comercial, consolidando su nombre en la cultura y en los negocios en México.