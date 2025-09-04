Baseball México Japón se juega en Williamsport este martes

La emoción del baseball México Japón sigue creciendo en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, Estados Unidos. Este martes 19 de agosto de 2025, la Liga Swing Perfecto, de Chihuahua, buscará otra victoria histórica frente a Japón en un duelo que marcará un capítulo importante para el baseball infantil mexicano. Los fanáticos podrán disfrutar del encuentro en México a través de la TV de paga, asegurando que nadie se pierda la acción de este torneo mundialmente reconocido.

Hora, sede y transmisión del México vs Japón

El partido se llevará a cabo en el Volunteer Stadium, en Williamsport, con inicio a las 11:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Para todos los aficionados que quieran seguir de cerca el enfrentamiento, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+, lo que permite disfrutar del partido en vivo desde cualquier dispositivo con acceso a estos servicios. Este encuentro es crucial, ya que determinará qué equipo sigue con vida en la Serie Mundial y quién se enfrentará al ganador del duelo entre Aruba y Canadá.

México y Japón: duelo de supervivencia en la Serie Mundial

México llega motivado después de vencer 2-1 a Panamá, en un partido dramático donde Gregorio Madrid se destacó con una actuación memorable. Esta fue la segunda victoria de los mexicanos en la Serie Mundial, tras haber superado previamente a Puerto Rico. Por su parte, Japón buscará redimirse tras perder 4-0 frente a Venezuela, y cada lanzamiento será vital para mantenerse en la pelea por el título del torneo más prestigioso del baseball a nivel infantil. El encuentro entre México y Japón no solo representa un choque deportivo, sino que simboliza la oportunidad de que los jóvenes talentos mexicanos sigan dejando huella en el baseball internacional. Cada jugada, cada hit y cada lanzamiento cuentan, y los fanáticos esperan ver a sus jugadores favoritos dar lo mejor de sí en el terreno de juego.

Por qué no perderse este partido

El baseball México Japón en Williamsport se ha convertido en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo infantil. Además de la emoción del juego, el partido ofrece la posibilidad de presenciar futuros talentos del deporte que podrían llegar a representar a México en torneos internacionales. La intensidad, la estrategia y el talento en cada lanzamiento hacen que este enfrentamiento sea imperdible. Para los seguidores en México, la recomendación es sintonizar ESPN o Disney+ este martes a las 11:00 a.m., tiempo de la CDMX, y apoyar a la Liga Swing Perfecto en su búsqueda por otra hazaña histórica. Este partido promete emociones al máximo y podría convertirse en uno de los encuentros más recordados de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.