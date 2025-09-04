Accidente en Bernardo Quintana provoca congestionamiento vehicular

Un fuerte accidente entre una revolvedora, una unidad de transporte público y un vehículo particular en bulevar Bernardo Quintana dejó varias personas lesionadas y severo congestionamiento vehicular.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCQ), en conjunto con cuerpos de emergencia, brindó asistencia en el hecho de tránsito ocurrido a la altura de la incorporación a Prolongación Constituyentes, en la colonia Arquitos.

En el accidente resultó volcada una revolvedora cargada con concreto, derramando su contenido sobre la vialidad.

Asimismo, ocho personas recibieron valoración médica en el sitio, resultando sin lesiones.

Debido al derrame de cemento, diésel y aceite en carriles centrales, se mantendrá el cierre temporal de carriles izquierdo y medio, mientras se realizan labores de limpieza y retiro del material.

“Invitamos a la población a considerar el uso de vías alternas”, estableció la CEPCQ en sus redes sociales.

cabe señalar que los ocupantes de la unidad de transporte Qrobus fueron atendidos en el lugar, sin que presentaran afectaciones mayores.