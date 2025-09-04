Cúpula de Hierro protege a Israel y otros países

La Cúpula de Hierro, también conocida como domo de hierro israelí, es uno de los sistemas de defensa antimisiles más famosos del mundo. Su fama no solo se debe a la tecnología avanzada, sino a su capacidad de proteger a la población civil en momentos de conflicto. Israel desarrolló este sistema para interceptar proyectiles que amenazan áreas habitadas, reduciendo daños y víctimas en zonas densamente pobladas. Desde su implementación en 2011, ha cambiado la forma en que se concibe la defensa aérea moderna.

Cómo funciona la Cúpula de Hierro

El domo de hierro israelí combina radares de alta precisión con software que calcula la trayectoria de los proyectiles. Cuando un cohete es detectado, el sistema determina si caerá en una zona poblada. Solo si hay riesgo real, se activa un misil interceptor Tamir, diseñado para detonar cerca del blanco y destruirlo por fragmentación. Cada batería cubre aproximadamente 150 kilómetros cuadrados y puede moverse según la situación táctica. Esta tecnología permite ignorar objetivos que caerían en áreas deshabitadas, optimizando recursos y evitando gastos militares innecesarios. Aunque no es infalible, el sistema alcanza una efectividad superior al 85 %, convirtiéndose en un referente global de la defensa aérea.

Países que utilizan la Cúpula y misiles Tamir

Israel es el principal país que opera la Cúpula de Hierro, protegiendo a la población frente a cohetes lanzados desde Gaza y el sur del Líbano. Su efectividad ha sido clave en mantener la seguridad civil en situaciones de tensión. Estados Unidos es el segundo país que adquirió baterías completas del sistema. Las usa principalmente para pruebas defensivas y entrenamiento militar. Otros países como India, Rumanía y algunas naciones de la OTAN han mostrado interés, pero hasta ahora solo Israel y Estados Unidos cuentan con su operación oficial.

El sistema utiliza misiles Tamir, proyectiles guiados por radar con cabeza explosiva que detonan cerca del objetivo. Esto permite derribar cohetes, drones y proyectiles de artillería sin necesidad de un impacto directo, aumentando la eficiencia y reduciendo costos comparado con otros sistemas antimisiles. La Cúpula de Hierro no es solo un logro tecnológico, sino un modelo de defensa que prioriza la protección civil y la optimización de recursos. Su implementación ha marcado un antes y un después en la defensa aérea, y aunque solo Israel y Estados Unidos la usan oficialmente, su eficacia la mantiene en la mira de varias potencias que buscan fortalecer sus sistemas defensivos frente a amenazas modernas.