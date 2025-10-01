Las 30 actividades más atractivas en Querétaro

Querétaro se consolida como uno de los destinos más diversos de México, con propuestas para todos los gustos, y a quíte presentamos las 30 actividades más atractivas de la entidad.

1. Historia viva en cada rincón

Recorrer el Centro Histórico de Querétaro, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitar el Cerro de las Campanas, donde cayó el emperador Maximiliano. Admirar el Acueducto, símbolo icónico de la ciudad con más de 70 arcos. Entrar al Museo Regional, ubicado en un antiguo convento barroco. Conocer la Casa de la Corregidora, cuna de la conspiración independentista. Caminar por la Ruta de los Conspiradores, con placas históricas por el centro. Visitar la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, una joya barroca del siglo XVIII.

2. Encanto natural y aventura

Explorar la Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo. Hacer senderismo en la Sierra Gorda, una de las reservas más biodiversas del país. Nadar en las pozas de Río Escanela y cruzar el Puente de Dios. Realizar rappel o tirolesa en el Cañón del Paraíso, en Pinal de Amoles. Avistar aves en la presa Zimapán, ideal para ecoturismo. Disfrutar de un paseo en globo aerostático sobre Tequisquiapan o San Joaquín.

3. Ruta del vino y el queso

Visitar viñedos como Freixenet o La Redonda, con recorridos y catas. Probar quesos artesanales en la Ruta del Queso, en Tequisquiapan y sus alrededores. Degustar vino espumoso en las cavas subterráneas de Freixenet. Asistir a la Feria del Queso y el Vino, en Tequisquiapan (cada año). Tomar una clase de maridaje en una vinícola local.

4. Pueblos mágicos con personalidad

Recorrer Bernal y subir (aunque sea un tramo) la Peña. Perderse en las calles de Tequisquiapan, con arquitectura colonial y tiendas de arte. Disfrutar del clima fresco de San Joaquín, ideal para acampar o explorar cuevas. Vivir el equinoccio en la zona arqueológica de Toluquilla, en el corazón de la Sierra Gorda.

5. Gastronomía queretana para el alma

Comer enchiladas queretanas, típicas de la región. Probar las gorditas de migajas en El Marqués o Amealco. Disfrutar de la barbacoa estilo Tolimán o Cadereyta. Tomar un pulque o curado tradicional, bebida ancestral. Ir al Mercado de la Cruz, para vivir el sabor local en su máxima expresión.

6. Arte, cultura y tradición

Asistir al Festival Internacional de Jazz de Querétaro, cada noviembre. Disfrutar de teatro al aire libre en plazas del centro. Participar en un taller de alfarería o textiles en Amealco, famoso por sus muñecas artesanales.

Querétaro: destino imperdible todo el año

Querétaro combina lo mejor de la historia mexicana, paisajes naturales espectaculares y una creciente oferta enoturística. Ya sea que busques cultura, aventura o simplemente una escapada con sabor local, este estado tiene algo que ofrecer en cada visita.

¿Listo para planear tu próximo viaje?