Henry junior chalhoub: el multimillonario que ha conquistado a camila cabello

El inicio de año ha traído consigo un nuevo y sonado romance en el mundo del espectáculo. La cantante Camila Cabello, tras su mediática ruptura con Shawn Mendes, ha sido captada en actitud muy cariñosa con un apuesto y enigmático hombre. Se trata de Henry Junior Chalhoub, un empresario multimillonario que ha capturado la atención de los medios y de los fans. Pero, ¿quién es este hombre que ha conquistado el corazón de la intérprete de “Havana” y qué se sabe de su vida?

¿Quién es henry junior chalhoub? el heredero de un imperio de lujo

Henry Junior Chalhoub es un empresario libanés de 37 años, nacido en Luxemburgo, y pertenece a la influyente Dinastía Chalhoub, una de las familias más poderosas del Medio Oriente. Su fortuna proviene del Chalhoub Group, un gigante en la distribución de marcas de lujo que representa a más de 300 marcas internacionales (incluyendo Versace, Jimmy Choo y varias de LVMH) y posee ocho marcas propias. Según Forbes, en 2019 su fortuna estaba valuada en 1.700 millones de dólares, siendo reconocida en 2023 como una de las 100 mejores empresas familiares.

Aunque su familia está profundamente ligada al mundo de la moda, Henry Junior también es dueño de Barents Reinsurance, una empresa dedicada a la gestión de riesgos y planificación estratégica con sede en Madrid, España. A pesar de su bajo perfil en redes sociales, su madre y hermana (Souraya Chalhoub, una famosa diseñadora de alta costura) han compartido algunas fotos suyas, mostrando una vida rodeada de lujo y conexiones de alto nivel.

El romance con camila cabello: un amor que avanza a toda velocidad

Los rumores sobre el romance entre Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub comenzaron en noviembre de 2024, cuando fueron vistos juntos en una fiesta posterior a la ceremonia de Elie Saab en Arabia Saudita. Desde entonces, la pareja ha sido fotografiada en diversos lugares del mundo, confirmando que su relación va en serio. Han disfrutado de escapadas románticas en San Bartolomé, asistieron a los Premios BAFTA en Londres, y oficializaron su romance durante el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, donde su complicidad y estilo deslumbraron a todos.

Este nuevo capítulo en la vida amorosa de Camila Cabello llega después de su complicada relación con Shawn Mendes, que finalizó oficialmente en 2023. Aunque ambos artistas han mantenido una relación amistosa y de respeto mutuo, parece que una reconciliación para los fans de “Shamila” está lejos de suceder. Para Camila Cabello, Henry Junior Chalhoub ha traído una notable estabilidad emocional, y a pesar de la diferencia de edad, su química es genuina e intensa. Su presencia conjunta en eventos de alto perfil indica un futuro prometedor para la pareja.

Un futuro prometedor para la pareja y la carrera de camila

La relación entre la cantante y el empresario ha generado gran interés debido a la combinación de sus mundos: la música y los negocios. Mientras Henry Junior Chalhoub se mantiene más discreto en su vida personal, Camila Cabello continúa consolidando su exitosa carrera profesional. Con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “C, XOXO”, y proyectos en puerta, la cantante cubano-estadounidense está viviendo una etapa muy especial en todos los aspectos.

Este nuevo romance la posiciona no solo en el ámbito musical, sino también en el círculo de las celebridades más influyentes, consolidando su imagen de mujer fuerte, talentosa y ahora, felizmente enamorada.