Halloween: del antiguo Samhain celta a la noche de disfraces moderna

Lo que hoy conocemos como Halloween tiene un origen que se remonta a más de 2,000 años, en la antigua Irlanda celta.

Los pueblos celtas celebraban el Samhain, una festividad que marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del invierno. Según sus creencias, durante la noche del 31 de octubre, el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra.

Para protegerse, los druidas encendían grandes hogueras y las personas usaban máscaras y disfraces para ahuyentar a los fantasmas, costumbre que siglos después evolucionaría en los trajes de Halloween que conocemos hoy.

De tradición pagana a fiesta cristiana

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia intentó reemplazar las celebraciones paganas con festividades religiosas. En el siglo VIII, el papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y la víspera fue conocida como All Hallows’ Eve (víspera de Todos los Santos), término que con el tiempo derivó en “Halloween”.

A pesar de los esfuerzos por cristianizarla, muchas costumbres paganas sobrevivieron y se fusionaron con las nuevas tradiciones religiosas.

La llegada a América y el auge del “truco o trato”

Halloween cruzó el Atlántico en el siglo XIX con los inmigrantes irlandeses y escoceses que llegaron a Estados Unidos. Allí, la festividad se transformó: se mezclaron las antiguas tradiciones con elementos modernos como las calabazas talladas (Jack-o’-lantern), las fiestas de disfraces y el popular “trick or treat” o “truco o trato”, que se consolidó a mediados del siglo XX.

Hoy, Halloween es una de las celebraciones más reconocidas del mundo, combinando elementos de folclore, comercio y cultura popular. Cada 31 de octubre, millones de personas en distintos países celebran esta noche mágica donde el miedo y la diversión se entrelazan.

Entre la tradición y la cultura pop

Aunque sus raíces son espirituales y agrícolas, Halloween se ha convertido en una expresión cultural global. Desde desfiles y películas de terror hasta decoraciones temáticas, la fiesta ha evolucionado sin perder su esencia: celebrar el misterio y el encanto de lo desconocido.