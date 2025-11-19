¡Jaze en México! Tour CDMX, Guadalajara y Pal Norte 2026

El artista peruano Jaze confirma su esperado regreso a México con una gira que incluye tres ciudades clave: CDMX, Guadalajara y Monterrey como parte del cartel de Tecate Pal Norte 2026.

El aclamado músico peruano Jaze (también conocido por su trayectoria en el freestyle) ha confirmado el regreso de su aclamado QNEP Tour a México, desatando la euforia entre sus seguidores. La gira, que promete un show cargado de energía e ilusión, marca una importante expansión de su presencia en el país, incluyendo conciertos individuales y una participación en uno de los festivales más grandes de México.

El anuncio se hizo a través de sus canales oficiales, expresando su emoción por el reencuentro con el público mexicano: “Pensaban que me olvidaba de ustedes? 🇲🇽💚 MEXICO, nos volvemos a encontrar en marzo!”

Jaze en México: Fechas y sedes confirmadas del QNEP Tour

El QNEP Tour de Jaze en México se llevará a cabo a finales del mes de marzo, con tres presentaciones programadas en distintos formatos. Es importante destacar que será la primera vez que el artista toque en Guadalajara y Monterrey con un show propio (aparte del festival).

Fecha Ciudad Sede / Evento Tipo de Show 26 de Marzo CDMX (Ciudad de México) Foro Indie (Foro Indie Rocks!) Show individual 27 de Marzo GDL (Guadalajara) C3 Rooftop Show individual (Primera vez) 29 de Marzo MTY (Monterrey) Festival Pal Norte (Tecate Pal Norte) Festival

Venta de boletos para Jaze en CDMX y Guadalajara

Para los shows individuales de Jaze en CDMX (Foro Indie Rocks!) y Jaze en Guadalajara (C3 Rooftop), la venta de entradas inicia a la brevedad.

Los fanáticos que busquen adquirir boletos para Jaze Tour México en estas dos ciudades deberán estar atentos a las plataformas oficiales. La venta comienza mañana (a la hora del anuncio original) a las 11 AM, hora de México, a través del enlace oficial del artista.

Jaze es un nombre que ha resonado con fuerza en la escena musical alternativa de Latinoamérica, transitando con éxito del freestyle a un estilo de rock/pop con letras profundas, lo que garantiza una gran demanda para esta serie de conciertos producidos por DG Experience y promovidos por peermusic y Sony Music.

¡No te pierdas la oportunidad de ver a Jaze en vivo durante su QNEP Tour!