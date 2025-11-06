Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum

El Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , tras considerar que hubo injerencia en la política interna del país sudamericano a través de comentarios de la mandataria.

¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

Los legisladores peruanos aprobaron declarar a Sheinbaum persona non grata con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, al considerar que sus comentarios son una “inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú” y un “agravio al sistema democrático nacional”.

¡El Perú se respeta!

“En los últimos años, primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde hace un año con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos sido testigos de declaraciones y actitudes que traspasan estos límites y constituyen un agravio directo a nuestro país”, declaró el congresista Ernesto Bustamante.