Jorge “Che” Ventura muere a los 77 años de edad

El comentarista deportivo Jorge “Che” Ventura murió el domingo en la Ciudad de México a los 77 años de edad por complicaciones en su estado de salud.

Argentino de nacimiento, pero nacionalizado mexicano, Jorge Miguel Ventura Salerno había celebrado 60 años de trayectoria profesional en julio pasado, especialmente como comentarista en los medios electrónicos.

Jorge “Che” Ventura nació en Buenos Aires y fue colaborador de la revista “El Gráfico” a principios de la década de 1960.

Posteriormente, a su llegada a tierras mexicanas, el ‘Che’ colaboró con Telesistema Mexicano que después se transformaría en Televisa, la que prácticamente fue su casa de toda la vida, y donde también tuvo participación en la radio.

Americanista de corazón, Jorge Ventura cubrió 13 Mundiales de futbol.

Por si fuera poco, fue columnista y director del diario deportivo La Afición.

Maestro y formador de una enorme cantidad de periodistas deportivos en México, el ‘Che’ Ventura formó parte de una época dorada de los medios tanto impresos como en la radio y televisión junto a personajes ilustres como Fernando Marcos, Ángel Fernández y Teodoro Cano.

Diversos comentarios deportivos en México han mostrado su consternación por el fallecimiento del cronista deportivo.

“APENAS EL MIERCOLES ME LLAMO PARA DISCULPARSE POR NO VENIR A LA INVESTIDURA Y ME INVITO A UN HOMENAJE PROXIMO POR SUS 60 AÑOS DE TRAYECTORIA…DESCANSA EN PAZ…JORGE “CHE” VENTURA”, publicó el comentarista Antonio Moreno.

”¡Con tristeza, lamento informarles el fallecimiento de uno de los más grandes periodistas deportivos en nuestro país! Descansa en Paz mi amigo, maestro, consejero Jorge “Che” Ventura!, escribió Tito Echeverri.