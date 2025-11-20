Astrid abandona reunión con Kuri; acusa violencia política de género

Una reunión entre el gobernador Mauricio Kuri González y la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega, fue cancelada por supuestas diferencias en el protocolo institucional, que derivó en un señalamiento de presunta violencia política de género.

La reunión fue acordada con anticipación por parte de la alcaldesa cadereytense, quien le expondría al mandatarios las principales necesidades de la población de ese municipio queretano.

La versión de Astrid

“No se pudo llevar a cabo la reunión por una imposibilidad, más que nada de actitud, una clara muestra de machismo”, acusó la alcaldesa en redes sociales.

“No, ella no está aquí para decidir, ella no decide, está reunión es nuestra, refirió Ortega que le dijo Kuri González a su equipo de trabajo.

“Recordemos que en 2025 el gobierno estatal no ha invertido ni un solo peso en obra pública en Cadereyta”, según comentó.

Si fuera persona, seguramente me esposarian en este momento, pero soy la presidenta municipal”, consideró.

Y la versión de Gobierno

El secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño, declaró a su vez que la alcaldesa mostró molestia por la presencia de un fotógrafo institucional, quien debía dejar constancia grafica de la reunión, tal como lo marca el protocolo.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, dejó claro que a la presidenta municipal se le dio el trato que merece, sin que haya habido violencia política de género.

Asimismo, aseguró que las puertas de gobierno están abiertas para Astrid Ortega, siempre en el marco de la institucionalidad.

“La verdad es que no se tuvo la reunión. Parte de los protocolos que tenemos aquí es el tema del celular; entonces se molestó, pero ya venía un poco ella premeditadamente con esta intención”, afirmó.

Gudiño detalló que en la oficina se encontraban integrantes del gabinete estatal cuando llegó la presidenta municipal y que el gobernador la saludó antes de que ingresara un fotógrafo, momento en el que Ortega decidió levantarse y retirarse.

“Pasó el gobernador, saludamos, entró un fotógrafo, se enojó y se paró. No hubo reunión, eso simplemente fue lo que pasó… Le expliqué que es parte de los protocolos, que incluso la fotografía ni siquiera se pensaba subir”, dijo.

El funcionario estatal aseguró que el Gobierno de Querétaro mantendrá la disposición al diálogo institucional e invitó a la alcaldesa a seguir trabajando en coordinación, como —dijo— se hace con el resto de los municipios.