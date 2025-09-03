Hay Festival cumple 10 años de llevar el pensamiento humano a Querétaro

Hay Festival Querétaro, que se desarrollará del 4 al 7 de septiembre, llega a su décimo aniversario en esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO con una serie de actividades culturales y novedades para el público interesado en el mundo del pensamiento humano.

Del 4 al 7 de septiembre de 2025, Querétaro se viste de ideas, música y personajes brillantes: la décima edición del Hay Festival Querétaro promete ser un verdadero acto colectivo de esperanza, con más de 150 participantes de 17 países y vocación de profundizar en la reflexión, la inclusión y el encuentro.

Municipios sede y descentralización cultural

El festival trasciende el corazón del Centro Histórico: por primera vez lleva su programación a Tequisquiapan, Huimilpan y Pinal de Amoles, además de abarcar las siete delegaciones de la ciudad, reforzando el compromiso de llevar la cultura a cada rincón.

Actividades comunitarias en Alameda Hidalgo , especialmente diseñadas para familias, niños y jóvenes .

Talleres y encuentros en Casas Hogar y la Casa de Atención Marista al Migrante para quienes históricamente han estado al margen.

En Huimilpan, el icónico Joselo Rangel (de Café Tacvba) ofrecerá una charla musical; en Pinal de Amoles, se reflexionará sobre medio ambiente y ajolotes; y en Tequisquiapan, la poeta Elvira Sastre dialogará junto a Alberto Villarreal.

Principales actividades y propuestas destacadas

Proyecto “Constelaciones Hay Festival” : diálogos intergeneracionales que ponen a conversar a figuras consagradas y voces emergentes de la cultura mexicana, como Diego Luna, Eduardo Matos Moctezuma, Julieta Fierro, Ilse Salas, Juan Villoro, Aura García‑Junco, Carmen Aristegui, Jis, Trino, entre otros.

Literatura y pensamiento: Juan Villoro reflexionará sobre “la literatura en la era digital”; Guillermo Arriaga presentará El Hombre; Valeria Luiselli participará en Ecos de las tierras fronterizas junto a Ricardo Giraldo y Leonardo Heiblum.

Autores internacionales : Juan Gabriel Vásquez y Piedad Bonnett (Colombia); Deborah Levy (Reino Unido); Rebecca Makkai (EE. UU.); Elvira Sastre y Mar García Puig (España); José Luís Peixoto (Portugal); Olivia Rosenthal (Francia); también Paulina Flores (Chile), Mariana Salomão Carrara (Brasil) y Arnoldo Gálvez (Guatemala).

Conciertos gratuitos en Jardín Guerrero : Kevin Johansen y Liniers (Argentina) y el cierre con Playa Limbo.

Diálogos musicales : encuentros con Lol Tolhurst (ex baterista de The Cure), Neneh Cherry, el productor Joe Boyd y el divulgador Ramón Gener.

Accesibilidad e inclusión: interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y espacios pensados para personas neurodivergentes, además de actividades enfocadas en universidades públicas y privadas con el programa Hay Festival Joven.

Novedades que marcan esta edición

El festival se presenta como “un acto colectivo de esperanza” , con enfoque en la sostenibilidad, la inclusión y el impacto social.

El lanzamiento del proyecto Constelaciones Hay Festival es una novedad central: diálogos que imaginan futuros posibles desde la convergencia de generaciones y disciplinas.

Precios accesibles: la mayoría de las entradas cuestan tan sólo 10 pesos, con acceso gratuito para universitarios y adultos mayores.

Impacto y afectos que florecen en Querétaro

Este Hay Festival 2025 es más que un evento cultural; es una experiencia comunitaria. La ciudad se convierte en un escenario de diálogo sobre el futuro, el arte y la solidaridad.

Con cifras prometedoras de asistencia y alcance digital, sigue fortaleciendo a Querétaro como epicentro del pensamiento libre, el encuentro entre culturas y la construcción de futuros posibles.