Festival “Xönthe Vendimia del Valle de Colón 2025” culminó con éxito

El Festival “Xönthe Vendimia del Valle de Colón 2025” se llevó a cabo con éxito los días 16 y 17 de agosto en la Plaza del Barrio de Soriano “Venustiano Carranza”, donde se registró una afluencia de 17 mil visitantes y una derrama económica de 12 millones de pesos.

Los asistentes al Festival “Xönthe Vendimia del Valle de Colón 2025” disfrutaron de una variedad de actividades culturales, gastronómicas y artísticas, además de la presencia de más de 15 vitivinícolas, tres queserías y productores locales de artesanías.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del muniicpio de Colón se encargó de la protección y vigilancia del evento, desplegando a 169 elementos y 29 unidades en diferentes puntos de acceso a la Plaza Soriano.

Gracias a la eficaz labor de la corporación de seguridad, el evento se desarrolló sin novedad en lo general, independientemente de que se registró un aforo de mil 412 vehículos.

El Festival “Xönthe Vendimia del Valle de Colón 2025” fue un éxito en todos los sentidos ya que la organización y la seguridad fueron fundamentales para garantizar la paz pública y el disfrute de los asistentes.

La respuesta del público fue excelente y el evento se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad y los visitantes.

La organización del festival agradece a todos los asistentes, expositores y colaboradores por su participación y apoyo en este evento.

También se agradece a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Colón por su eficaz labor de prevención en la seguridad y vigilancia del evento.