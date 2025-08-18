Hagamos que Suceda, servicios municipales en Corregidora

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, junto con miembros de su Gabinete, dio inicio a la estrategia “Hagamos que Suceda”, con la cual se ofrecerán 16 servicios municipales por parte de las dependencias.

Desde el fraccionamiento Cumbres del Roble, el edil señalo que con “Hagamos que Suceda” se beneficiará de manera directa a los habitantes de los condominios.

“Chepe” Guerrero destacó la importancia de trabajar en conjunto sociedad y gobierno para avanzar A Paso Firme hacia un municipio más seguro, limpio y unido.

“Estamos viendo la manera en que el régimen condominal no sea un impedimento para que nosotros, desde el Municipio, podamos acercarnos a ustedes y ofrecerles los servicios que por ley podemos brindar”, señaló.

Por su parte, la directora de Vinculación y Gestión Territorial de la Secretaría del Ayuntamiento, Andrea Orozco, explicó que esta iniciativa surgió tras recorrer más de 100 condominios y escuchar las peticiones de la ciudadanía, considerando que el 60 por ciento de las familias de Corregidora viven bajo este régimen.