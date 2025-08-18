Día del Peatón en Querétaro… diputado propone conmemorarlo el 17 de agosto

El diputado Enrique Correa Sada presentó la Iniciativa de Decreto para declarar el 17 de agosto como “Día del Peatón del estado de Querétaro”, con el objetivo de priorizar la seguridad, accesibilidad y bienestar de quienes caminan por nuestras calles.

“Caminar seguros y plenos es un derecho que todos tenemos; es una forma de vivir nuestra ciudad. Proteger al peatón es proteger a cada persona, a nuestras familias y a Querétaro”, afirmó el legislador.

Campañas de concientización

La propuesta busca que cada año, en esta fecha, autoridades estatales y municipales, en coordinación con organizaciones sociales y educativas, desarrollen campañas de educación vial y concientización ciudadana, así como actividades y mejoras de infraestructura que fomenten el respeto y la protección del peatón.

También plantea promover infraestructura accesible, segura y de calidad para personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños.

Correa Sada subrayó que el peatón debe ser prioridad en las políticas de movilidad, ya que

“caminar mejora la salud física y mental, reduce la cantidad de vehículos en las calles, disminuye las emisiones contaminantes y ayuda a descongestionar el tráfico”.

La iniciativa del Día del Peatón en la entidad contempla la creación de un Comité Estatal para la Movilidad y Seguridad Peatonal, integrado por autoridades, municipios y organizaciones civiles, encargado de coordinar políticas públicas, evaluar avances y fomentar una cultura vial respetuosa.

“Proteger al peatón es proteger la vida y esta iniciativa busca promover que caminar sea una opción real de movilidad y esta debe de ser accesible, segura y de calidad. Así seguiremos construyendo juntos un Querétaro más justo para los peatones.” Finalizó Enrique Correa.

La importancia de caminar

Caminar es una actividad fundamental tanto para la salud individual como para el bienestar social y ambiental:

🏃‍♂️ Importancia de Caminar

1. Beneficios para la salud

Física : Caminar regularmente ayuda a: Prevenir enfermedades cardiovasculares. Reducir la presión arterial y el colesterol. Controlar el peso corporal. Prevenir o controlar la diabetes tipo 2. Mejorar la salud ósea y muscular.

Mental : Estudios demuestran que caminar: Reduce el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión. Mejora la calidad del sueño. Favorece la creatividad y la memoria.



2. Beneficios sociales y urbanos

Movilidad sostenible : Caminar reduce la dependencia del automóvil, disminuyendo el tráfico y la contaminación.

Interacción social : Favorece la cohesión comunitaria y el uso de espacios públicos.

Accesibilidad e inclusión: Una ciudad caminable es más equitativa para todas las edades y capacidades.

3. Beneficios ambientales

Cero emisiones contaminantes.

Contribuye a reducir la huella de carbono urbana.

Favorece un entorno urbano más habitable.

🚶‍♀️ ¿Existe un día para conmemorar al peatón?

Sí. En varias partes del mundo se conmemora el Día Mundial del Peatón.

📅 Día Mundial del Peatón: 17 de agosto

Origen : Se estableció en memoria del primer accidente de tráfico documentado que involucró a un peatón (Bridget Driscoll, en Londres, en 1897).

Objetivo: Crear conciencia sobre la seguridad vial, la prioridad del peatón en la movilidad urbana y la necesidad de diseñar ciudades más caminables.

