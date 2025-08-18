Tu celular sin espacio: cómo eliminar los archivos de WhatsApp que más memoria ocupan

El aviso de “almacenamiento lleno” es una de las notificaciones más frustrantes para cualquier usuario de smartphone. Aunque las causas pueden ser varias, en la mayoría de los casos, el principal culpable es WhatsApp y la enorme cantidad de archivos que acumula silenciosamente. Afortunadamente, la propia aplicación ofrece una herramienta eficaz para identificar y eliminar los archivos de WhatsApp que ocupan más espacio sin necesidad de borrar conversaciones importantes.

El culpable silencioso: ¿qué archivos ocupan más espacio en WhatsApp?

La acumulación de memes, videos, fotos y documentos afecta directamente el rendimiento de nuestro dispositivo. Aunque muchos usuarios eliminan archivos directamente desde los chats, a menudo no es suficiente. La clave está en entender qué es lo que realmente satura la memoria.

Contrario a lo que muchos creen, las notas de voz no son las principales culpables. Los verdaderos devoradores de memoria son, en este orden:

Videos: Un solo video, especialmente si es largo o en alta calidad, puede ocupar cientos de megabytes. Imágenes: Aunque individualmente pesan menos que un video, la cantidad de fotos que recibimos a diario las convierte en el segundo mayor problema. Documentos y Audios: Archivos como PDFs y notas de voz largas también suman, pero en menor medida. Archivos de Caché: Son datos temporales, como las miniaturas de las imágenes, que WhatsApp utiliza para funcionar más rápido pero que se acumulan con el tiempo.

Cómo liberar espacio con la herramienta “Administrar almacenamiento” de WhatsApp

WhatsApp incluye una función nativa y muy eficaz para gestionar su almacenamiento. Para usarla, solo tienes que seguir estos pasos, como lo indica el Centro de Ayuda oficial:

Abre WhatsApp y ve a Ajustes (los tres puntos en la esquina superior derecha en Android, o la tuerca en la esquina inferior en iPhone). Selecciona la opción “Almacenamiento y datos”. Pulsa en “Administrar almacenamiento”.

Una vez dentro, la aplicación te mostrará un desglose detallado del espacio que está utilizando. Aquí encontrarás herramientas clave para una limpieza profunda y organizada.

Revisa y elimina archivos pesados o duplicados

La sección de “Administrar almacenamiento” te permite identificar y eliminar archivos de manera inteligente. Verás categorías como:

“Más de 5 MB”: Aquí se agrupan los videos y documentos más pesados, que suelen ser los primeros que debes eliminar.

"Reenviado muchas veces": Ideal para borrar memes y virales que tienes duplicados en varios chats.

Chats ordenados por tamaño: La herramienta también te muestra una lista de tus conversaciones, de la más pesada a la más ligera, para que puedas entrar en cada una y borrar los archivos que ya no necesites.

Puedes seleccionar múltiples archivos a la vez y borrarlos con el ícono de la papelera, optimizando el espacio de forma rápida y segura.

Trucos adicionales para maximizar tu almacenamiento

Además de la herramienta principal, puedes tomar otras medidas para mantener a raya los archivos de WhatsApp que ocupan más espacio:

En Android: Puedes borrar la memoria caché directamente desde los ajustes de tu teléfono (Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento > Borrar caché).

Puedes borrar la memoria caché directamente desde los ajustes de tu teléfono (Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento > Borrar caché). En iPhone: Una buena práctica es desactivar la opción “Guardar en Fotos” dentro de los ajustes de WhatsApp para evitar que cada imagen y video se duplique en tu galería.

Mientras optimizas tu app, es importante usar siempre la versión oficial. Aunque existen versiones modificadas como WhatsApp Plus, estas pueden presentar riesgos de seguridad y no cuentan con soporte oficial.

Realizar una limpieza periódica no solo liberará valiosos gigabytes en tu teléfono, sino que también mejorará su rendimiento general. ¡Revisa tu almacenamiento hoy y dale un respiro a tu dispositivo!