Inglaterra y Países Bajos logran su boleto de la Copa Mundial Femenina 2023

Continuamos con la Fase de Grupos de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda, donde Estados Unidos empató ante Portugal, mientras Países Bajos goleó a Vietnam e Inglaterra hizo lo mismo pero con China y Dinamarca eliminó a Haití.

De este modo, se empieza a cerrar la últimas selecciones en la Fase de Grupos y con ellos en comienzo de los Octavos de Final, pues bien, varias selecciones ya confirmaron su boleto a la siguiente fase, aún faltando las demás selecciones por conocer su camino al Mundial Femenil.

Pero, no todo es alegría hay selecciones que terminan su participación en la máxima competición sin sumar ningún punto y mucho menos conocer la victoria.

More matchups revealing themselves. 🆚👀 #FIFAWWC | #BeyondGreatness

Four more teams enter the knockout stages. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸🇩🇰🇳🇱

Ahora bien, Países Bajos llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo E, donde derrotó a Portugal y luego empató a EE.UU, efectivamente, el último partido de Países Bajos logró ser líder de su grupo al derrotar a Vietnam; mientras que Vietnam ya eliminada, buscará cerrar su participación.

Como era de esperar, Países Bajos mostró su amplio dominio en el terreno de juego controlando el partido y generando oportunidades de gol. Por un lado, Vietnam no pudo contener el poderío ofensivo de su rival, dejando su eliminación con marcador de 0-7.

Por otra parte, en el partido del Grupo E Portugal enfrentaba a unas de las favoritas del Mundial Femenil Estados Unidos, así mismo, Portugal buscaba un milagro para avanzar a la siguiente fase, pero desafortunadamente no lo pudo conseguir el triunfo.

De la misma manera, Estados Unidos buscaba mantener el primer lugar del Grupo E, y así llegar a la siguiente fase como líder. A todo esto, Estados Unidos se tuvo que conformar con el empate ante Portugal y asegurando su boleto como segunda del Grupo E.

Las selecciones que se despiden del Grupo E son Vietnam y Portugal, en fin de cuentas Vietnam se va con cero puntos y Portugal con 4 puntos.

Right down to the wire. 🤏#USA hold on to secure #FIFAWWC progression!

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 1, 2023