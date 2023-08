Marcelo provoca la grave lesión de Luciano Sánchez en los octavos de final de la Copa Libertadores

Una trágica escena se vivió en el partido entre Argentino Juniors y Fluminense en los octavos de la Copa Libertadores 2023, pues se presenció una escena impactante al minuto (56) cuando el jugador brasileño Marcelo realizó un pisotón al futbolista Luciano Sánchez.

Así pues, el video es escalofriantes y las reacciones no se hicieron esperar en el partido, cuando el silbante del encuentro mostró la tarjeta roja a Marcelo, pero este pisotón no fue intención hacia Luciano Sánchez, y dejando todo el estadio en completo asombro incluso el propio jugador que no pudo contener las lágrimas.

ESCALOFRIANTE lesión de Luciano Sánchez de Argentinos Juniors en Copa Libertadores Marcelo se fue expulsadopic.twitter.com/uYZLTxs6PS — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 1, 2023

¡Terrible! las escenas de la lesión de Luciano Sánchez en la Copa Libertadores

Ahora bien, el Fluminense, conmocionado por lo ocurrido, dejó mostrar su angustia mientras se aferraba desesperadamente de empatar el partido de ida; luego el dominio del equipo argentino que estaba haciendo un buen papel en controlar el partido y de irse con ventaja al partido de vuelta.

Por otra parte, al minuto (14) Argentinos Jrs ya lo gana con gol de Gabriel Ávalos y mantenía la ventaja del partido 1-0. Cómo seguía avanzando los minutos y al término del primer tiempo el Fluminense estaba obligado a empatar el encuentro.

Efectivamente, todo sucedió hasta el segundo tiempo y al minuto (56) Marcelo tomó el balón y avanzó desde el centro del campo, pero desafortunadamente perdió el control del balón y al intentar recuperarlo junto a Sánchez, su pierna impactó cerca de la rodilla del jugador argentino.

De este modo, provocando una grave lesión, por lo tanto el Estadio quedó en silencio ante la impactante escena y ambos equipos mandaron al cuerpo médico, aún así, el capitán de Argentinos Jrs levantó la mano con la señal de esperanza, mientras los médicos trasladaban al jugador a un hospital cercano.

Después de todo, ya le hicieron los estudios a Luciano Sánchez, el jugador de Argentinos Jrs que sufrió una grave lesión, donde arrojaron que tiene luxación completa de rodilla y será operado de urgencia y su recuperación será de 8 a 12 meses.

Finalmente, el partido quedó en empate con el gol al minuto (84) de Samuel Xavier dejando así la vuelta y conocer al siguiente ganador. También hubo dos expulsiones por ambos equipos al 58 Marcelo Vieira y al 76 Alexis Martín Arias de Argentinos Jrs.