Arranca los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2023 

Ya tenemos los invitados a los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2023, con el dominio de la Major League Soccer (MLS), además, estarán presentes los tres únicos equipos de la CDMX América, Pumas y Cruz Azul y los del norte Monterrey, Tigres y varios más.

Asimismo, con triunfo de Toluca al derrotar a Colorado, así como, Pumas que terminó goleando al DC United de Wayne Rooney, también hubo decepciones como el caso del América que terminó perdiendo 4-1 al Columbus Crew y la eliminación de Chivas ante el Sporting KC.

Por otra parte, se dieron a conocer las fechas y horarios para los partidos de los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2023.

