George Foreman considera que Errol Spence vencería a Terence Crawford en diciembre

Errol Spence vs Terence Crawford fue una pelea bastante entretenida tanto para los asistentes como para los telespectadores y no es para menos, tanto propios y extraños se pudieron percatar de que el nuevo campeón es el mejor libra por libra del momento y que el texano de 33 años entró con cierta actitud de exceso de confianza al creer que sería una pelea relativamente fácil. Para George Foreman a pesar de que “The Truth” mostró una versión muy pobre, este último podrá vencer a “Bud” cuando venga la revancha en el mes de diciembre.

LO QUE DEBERÁ HACER ERROL SPENCE PARA PODER VENCER A TERENCE CRAWFORD DE ACUERDO A GEORGE FOREMAN

Fue bastante perceptible que Errol Spence salió a ese combate con una mentalidad de casi tener la pelea ganada a comparación de Crawford, quien con el paso de los minutos fue elevando sus golpes y al ver malherido a su rival, fue una inyección completa de confianza en si mismo para llevar el enfrentamiento directo a donde él quiso.

La leyenda del boxeo apodado “Big George” puntualizó lo que debería hacer el púgil ahora ex campeón de aquí a los próximos 4 meses para el segundo capítulo de esta rivalidad, pues está claro que Terence Crawford ahora siendo rey de las 147 libras, buscará hacer hasta lo imposible para extender su invicto de ahora 40-0. En una plática con The Oldd couple, el ex peleador texano expresó:

“Es un buen boxeador, pero su punto fuerte es la pegada, y el otro [Crawford] es un hombre hecho y derecho”.

Si el originario de Dallas desea vencer en el último mes del año a Crawford, básicamente deberá golpear de manera más interna, no venir desde muy atrás para evitar que los golpes sean predecibles y no hacer tantos movimientos de piernas alrededor del ring.