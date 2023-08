Resultados del fin de semana de la Copa Mundial Femenina 2023

Se está acabando la Fase de Grupos de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda, con varias sorpresas se dieron en este fin de semana, pues bien, la sorpresa del fin de semana fue para Suecia, Colombia, Francia, Jamaica, Marruecos y Japón que consiguió su boleto a la siguiente fase.

Mientras otras selecciones se están despidiendo del Mundial Femenil y dejando mucho que desear en los próximos procesos mundialistas. De este modo, se está jugando la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial Femenil y en busca de un lugar a la siguiente ronda.

The knockouts are taking shape! 🙌

Which flags will be added next? 🤔#BeyondGreatness | #FIFAWWC

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 31, 2023