Copa Mundial Femenina; Haití es la cuarta selección eliminada del certamen 

Continuamos con lo mejor de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda, con el empate de Argentina y Sudáfrica, además con el triunfo de Inglaterra y China, donde las inglesas aseguran su boleto a la siguiente ronda del Mundial Femenil.

Mientras que la Selección de Argentina, y Sudáfrica se mantiene con vida en el Grupo G con un punto, de este modo, a la espera del partido entre Suecia e Italia por el busca de su boleto de octavos de final.

Aún así, Inglaterra avanza como líder de su Grupo D, a los octavos de final con 6 unidades debajo de Dinamarca y China con 3 puntos. La Selección que se despide del Mundial Femenil es Haití con cero puntos al caer ante Inglaterra y China.

🔝 England find themselves at the top of Group D!#BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 28, 2023

Argentina logró empatar y sigue con vida en la Copa Mundial Femenina

El primer partido fue entre la selecciones de Argentina y Sudáfrica, pues bien, Argentina debutó con derrota agónica ante Italia, mientras que Sudáfrica también empezó con derrota ante Suecia. Por esa razón, se trata de un partido emocionante para seguir con vida en la máxima competencia.

Al minuto (25), Sudáfrica empezó a realizar el primer cambio para ajustar el medio campo, debido a que la zona era vulnerable, así pues, al minuto (30) aparece Linda Mothalo para abrir el marcador y las africanas ya lo ganaba 1-0 ante Argentina.

En consiguiente, del segundo tiempo la Selección de Argentina realizó dos cambios para mejorar el esquema de juego y conseguir el empate; en otro orden, al minuto (66) Sudáfrica aumentó la ventaja del marcador con gol de Thembi Kgatlana con el 2-0.

Después de todo, Argentina marcó el primer gol al minuto (74) con un disparo de volea por parte de Sophia Braun 1-2. De la misma manera, Argentina logró empatar el partido con gol de Romina Núñez para el 2-2 con una gran asistencia de Yamila Rodríguez.

Inglaterra asegura su boleto a los octavos de final

En el segundo partido entre Inglaterra y Dinamarca del Grupo D, por un lado, las inglesas iniciaron su camino con un triunfo ante Haití, además, son las favoritas para levantar la Copa Mundial Femenina. Ahora Dinamarca iguala con un triunfo ante China en un partido complicado para las danesas.

Como se ha notado, al minuto (6) Inglaterra abrió el marcador con un gran gol de Lauren James que controló el balón dentro del área. En otra palabras una gran victoria para las inglesas por la mínima diferencia ante Dinamarca y asegurando su pase a los Octavos de Final.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lauren James' goal is enough to give England all three points! #BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 28, 2023

China elimina la esperanza de Haití en la máxima competencia femenina

Por otra parte, el último partido entre China y Haití ambas selecciones empezaron con una derrota China cayó ante Dinamarca, mientras que Haití tuvo un difícil partido antes la favoritas del torneo Inglaterra.

De la manera semejante, al minuto (28) tarjeta roja para Zhang Rui que dejaba a su selección con 10 jugadoras ante Haití. Luego seguía avanzados los minutos hasta el minuto (42) que Haití abrió el marcador que desafortunadamente fue gol anulado por fuera de lugar.

A pesar de todo, al (74) penal para China que lo cobra Shuang Wang, se encargó de abrir el marcador y darle la victoria a su selección. Por último, Haití es eliminada de la Copa Mundial Femenina que se ubica en el fondo del Grupo D con cero puntos.

🇨🇳 China PR picks up all three points! #BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 28, 2023

