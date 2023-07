Copa Mundial Femenina 2023; Nigeria y Portugal sigue con vida

Octavo día de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda con el batacazo de Nigeria y el triunfo de Portugal, mientras que las favoritas del torneo Estados Unidos empató en los últimos momentos ante Países Bajos y pone en aprieto al Grupo E.

Aún así, en el Grupo B, Nigeria es líder de su grupo con 4 puntos debajo de Canadá por diferencias de goles, luego en el Grupo E se encuentra muy cerrado, Estados Unidos y Países Bajos están empatados con 4 puntos y Portugal con 3 puntos todo se define en la última fecha.

An action-packed day shuffles the group standings. 🔀

All eyes are on Group B and E's last fixture. 👀

Who will we see in the knockout stages? #FIFAWWC | #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 27, 2023