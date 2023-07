Copa Mundial Femenina; España y Japón las primeras selecciones en clasificar a la siguiente ronda

Sexto día de la Copa Mundial Femenina en Australia y Nueva Zelanda 2023, pues las primeras clasificadas a octavos de final son la selecciones de Japón y España, además el triunfo de Canadá ante Irlanda.

Ahora bien, en el Grupo C la Selección de España ya aseguró el pase a octavos de final en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, mientras que Japón, también garantiza su pase a la siguiente ronda en el mismo grupo, además, Canadá es líder del Grupo B.

Here's how Groups B and C look after today's action. 👀 Who has impressed you the most so far in this #FIFAWWC? 🤔 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 26, 2023

Japón eliminó a Costa Rica en el Copa Mundial Femenina

A continuación, lo mejor del partido entre las selecciones de Japón y Costa Rica, “La Nadeshiko” sumaron una victoria más en la Fase de Grupos, pues bien, Japón fue muy superior en los primeros minutos del partidos y con el dominio de sus jugadoras empezó a crecer a medida que avanzaban los minutos.

De este modo, al minuto (25) se hizo presente la jugadora Hikaru Naomoto para abrir el marcador del partido, ante un Costa Rica sin ideas, depuse de dos minutos al (27) aparece Aoba Fujino para darle la ventaja al partido y llevarse la victoria del Grupo C.

Como decíamos, Japón se hizo con el triunfo y es segunda del Grupo C, igualando en puntos a España, pero por la diferencias de goles. Mientras que la Selección de Costa Rica es la selección eliminada en este Mundial con cero puntos en el Grupo C.

Victory for #JPN means they edge one step closer to a place in the Round of 16! 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 26, 2023

Con doblete de Hermoso y Redondo, España avanzó a los octavos de final

Por otro lado, España goleó con facilidad a Zambia con marcador de 5-0 en un partido de Jennifer Hermoso y Alba Redondo fueron las figuras del partido, aún así, con un doblete de ambas jugadoras que le permitió el triunfo y la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Femenil.

Como resultado, al minuto (9) con un gol de Teresa Abelleira para abrir el marcador, después al (13) se hace presenta la jugadora de Pachuca Femenil, Jennifer Hermoso; como era de esperar, al comienzo del segundo tiempo España empezó a llegar al arco rival para aumentar su ventaja en el partido.

Principalmente, al (69) con el tercer gol de España anotado por Alba Redondo y un minuto después el segundo gol de Hermoso, pues España ya lo ganaba 4-0, faltaba el ultimo gol de Redondo para terminar con el sueño de Zambia.

La Selección de Zambia queda eliminada en esta Copa Mundial Femenina y se encuentra al fondo del Grupo C con cero puntos.

🇪🇸 @SEFutbolFem recorded their biggest ever #FIFAWWC win on a historic night for @JenniHermoso! 👏 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 26, 2023

Con gol Olímpico de la irlandesa MacCabe, Irlanda concluye su participación en la Copa Mundial Femenina

Por otra parte, el último partido entre Canadá e Irlanda donde las canadiense buscaban su primer triunfo en este Mundial Femenil, mientras que Irlanda busca también su primer triunfo, después de caer ante las anfitrionas Australia.

Al minuto (4) se hizo presente Katie McCabe con un gran gol olímpico, que sorprendió a la arquera de Canadá, para adelantarse en el marcador, luego al minuto (45+5) empató Canadá con gol de Megan Connolly, después al (53) del segundo tiempo Adriana León para darle el primer triunfo a su selección, que se ubica en el Grupo B.

Canada have their first win of the 2023 #FIFAWWC! 🇨🇦@LeonAdriana9's winner gave the @CANWNT a hard-fought win over a determined Irish side. 👏#BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 26, 2023

Por último, Irlanda es la última selección en ser eliminada en este Mundial Femenil con cero puntos al caer en su debut ante Australia y ahora con Canadá.

