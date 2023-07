Según un ex oficial, Estados Unidos está encubriendo datos acerca DE OVNIS

Ante el Congreso, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea afirmó que Estados Unidos ha estado ocultando un programa durante años que se dedica a recuperar y aplicar ingeniería inversa a objetos voladores no identificados (OVNIs). Sin embargo, el Pentágono negó categóricamente estas afirmaciones.

La última vez que el Congreso se interesó por los OVNIs o “fenómenos aéreos no identificados”, el término oficial utilizado por el Gobierno, fue durante la supervisión de la Cámara. Aunque el estudio de aeronaves u objetos misteriosos a menudo ha sido relacionado con teorías sobre extraterrestres y seres alienígenas, tanto demócratas como republicanos han estado presionando para realizar más investigaciones en aras de la seguridad nacional. Existe una preocupación de que los avistamientos reportados por pilotos puedan estar vinculados a adversarios de los Estados Unidos.

Según los testimonios, en 2019, el jefe de un proyecto gubernamental sobre OVNIs le solicitó a Grusch que identificara todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo.

Afirmaciones y negaciones

El exfuncionario David Grusch, asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, afirma que se le negó el acceso a un programa de ingeniería inversa y recuperación de OVNIs que ha estado en funcionamiento durante varias décadas. Al ser cuestionado sobre si el Gobierno de EE. UU. tiene información sobre vida extraterrestre, Grusch sugiere que el país probablemente ha estado al tanto de la actividad “no humana” desde la década de 1930.

El Pentágono niega las afirmaciones de Grusch y las considera una cortina de humo. Aunque la declaración oficial del Departamento de Defensa no menciona los OVNIs no relacionados con objetos extraterrestres, Grusch señala que se convirtió en un denunciante del Gobierno después de su descubrimiento y ha enfrentado represalias, aunque no proporciona detalles específicos debido a una investigación en curso.

Durante la audiencia del Congreso, se discute la necesidad de transparencia y sistemas de información para obtener claridad sobre lo que está sucediendo con los OVNIs. Algunos legisladores critican al Pentágono por no proporcionar más detalles o imágenes al público, mientras que los funcionarios del Pentágono informan haber recibido “varios cientos” de nuevos informes de OVNIs y consideran cualquier sistema no autorizado en el espacio aéreo como una amenaza para la seguridad.