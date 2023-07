Yamila Rodríguez la jugadora criticada por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo

En la Copa del Mundo Femenina que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda no todo es alegría. Pues bien la seleccionada argentina Yamila Rodríguez, ha pasado unos días difíciles en la concentración mundialista, debido a un tatuaje de Cristiano Ronaldo.

A todo esto, la futbolista Yamila Rodríguez es criticada por su país y ha sido tachada de ser “anti Messi”, cuando Messi levantó la Copa del Mundo 2022, debido a que Yamila ha dicho que el jugador portugués es uno de sus ídolos, pero toda Argentina le ha llevado a ser objeto de críticas constantes.

Después de que recientemente se hicieran virales algunas fotografías del tatuaje que tiene plasmada en su pierna en esta Copa Mundial Femenina.

¡Polémica en Argentina! Yamila Rodríguez considerada “Anti Messi”

Por otro lado, Yamila Rodríguez ha tenido que publicar un mensaje en sus redes sociales pidiendo que cesen los ataques hacia ella, además explicó que en ningún momento dijo se “anti Messi” y es válido tener predilección por un jugador aunque no se de tu país.

De cierta manera, Yamila no lo ha pasado bien en este Mundial, debido a que los medios de comunicación empezaron a cuestionarse por el tatuaje; aún así, la jugadora comentó que no dijo ciertas cosas de Messi, además, está representando a su país y uno no puede tener un ídolo que le guste.

Así mismo, la jugadora tiene un gran respeto por “Lionel Messi, nuestro capitán en la Selección, pero que yo diga mi inspiración y mi ídolo es CR7”. De cualquier manera, es mi opinión y representó a Argentina en este Mundial, pero los medios nada más buscan un motivo relacionado a Messi.

Finalmente, la Selección de Argentina perdió en su debut mundialista ante unas de las selecciones europeas como lo es Italia, ya que la selección se encuentra en el Grupo G con cero puntos, donde lo comanda las selecciones de Suecia, Italia y Sudáfrica.