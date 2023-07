Sorpresa en el Mundial Femenil Filipinas y Colombia ganan sus respectivos partidos

Sexto día de la Copa Mundial Femenina en Australia – Nueva Zelanda 2023, pues la sorpresa del día se lo lleva la Selección de Filipinas, además de Colombia y el empate de las selecciones de Noruega y Suiza en la segunda jornada del Mundial Femenil.

Continuamos con la euforia mundialista femenil en Nueva Zelanda – Australia donde están dejan una huella imborrable a todos los aficionados. No se pierda lo mejor de la Copa del Mundo Femenina 2023 en Alternativo.MX.

The group stages are starting to take shape! 💪#FIFAWWC | #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 25, 2023