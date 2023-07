Cruz Azul Femenil sigue invicta en la Liga MX Femenil

Se jugó la Jornada 2 del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil, el equipo de Cruz Azul Femenil venció a las subcampeonas Pachuca Femenil. Pues bien, con paso perfecto las celestes sorprendieron a las Tuzas de Pachuca con marcador de 2-0 en el Estadio Hidalgo.

Ahora bien, es la segunda victoria consecutiva para las celestes en el comienzo del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil, además se encuentra en la tercera posición de la tabla general con seis unidades debajo de América y Tigres Femenil.

De este modo los goles que le dieron el triunfo a Cruz Azul Femenil, fueron de la mexicana Norma Palafox y de la brasileña Erica Gomes Da Silva.

SE TERMINÓOOOOOO. TRES PUNTOS MÁS PARA LA MÁQUINAAAAAA. 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/KlIEabRVgK — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) July 25, 2023

“Jogo bonito” Cruz Azul vence de visitante a Pachuca Femenil 2-0

A continuación lo mejor de la segunda jornada de la Liga MX Femenil, pues este Cruz Azul si tiene goles al comparación del equipo varonil, mientras el equipo celeste armó un gran jugada a mano de la jugadora Ana García quien mando un gran centro a Norma Palafox al minuto (26), siendo el primer gol del equipo 1-0.

Por otro lado, al minuto (36) el árbitro marcó un penal a favor de las visitantes, que desafortunadamente no lo pudo aprovechar; así pues, la jugadora Daniela Monroy falló la pena máxima y el marcador se mantenía el 1-0 a favor de Cruz Azul.

A todo esto, al comienzo del segundo tiempo, la entrenadora Cecilia Cabrera empezó a realizar algunas modificaciones para aumentar la ventaja del partido, luego al minuto (59) con el “Jogo bonito” Erica Gomes Da Silva se estrena como goleadora de Cruz Azul para sellar la victoria del 2-0.

Por otra parte, Pachuca Femenil no se dejó y el entrenador Juan Carlos Cacho, realizó cuatro cambios para buscar la manera de empatar el partido, pero desafortunadamente sus jugadoras no fueron contundente con el balón y no pudieron acortar el marcador, donde se llevaron una derrota en casa.

Finalmente, Cruz Azul Femenil se medirá ante Pumas Femenil en la Fecha 3 de la Liga MX Femenil en la Noria el sábado 29, mientras que Pachuca Femenil jugará el domingo 30 ante el Toluca Femenil en el Estadio Nemesio Díez.