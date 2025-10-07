Conoce a la famosa cajera del Oxxo: Alex Silva, la “dua lupita” que sigue arrasando las redes

En el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde la fama puede surgir de los lugares menos esperados, una joven regiomontana ha capturado la atención de millones. Su nombre es Alex Silva, pero muchos la conocen cariñosamente como “Dua Lupita” o, simplemente, “la cajera del Oxxo“.

Lo que comenzó como videos espontáneos en TikTok, rápidamente la catapultó a la fama, convirtiéndola en una verdadera influencer que hoy eleva la temperatura con sus fotos y un estilo único. Prepárate para descubrir por qué es una de las figuras más seguidas del momento.

De la caja a la fama: el ascenso de alex silva

La historia de Alex Silva es un claro ejemplo de cómo el carisma y la autenticidad pueden abrir puertas. Saltó a la fama gracias a su belleza, simpatía y la peculiaridad de atender en una tienda Oxxo en Monterrey, Nuevo León. Sus videos en TikTok, donde compartía momentos divertidos o bailaba, se volvieron virales en cuestión de días, y su popularidad creció como la espuma. En poco tiempo, Alex se convirtió en un fenómeno mediático, apareciendo en reportajes y entrevistas en televisión abierta, e incluso su nombre y profesión fueron reconocidos por la inteligencia artificial de Alexa de Amazon, tal como lo menciona El Heraldo de México.

Con millones de seguidores en TikTok (más de 2 millones) y cientos de miles en Instagram (superando los 500 mil), Alex Silva ha demostrado que su éxito no es pasajero. Es una influencer mexicana que ha sabido capitalizar su fama, mostrando una faceta profesional a la hora de crear contenido de calidad.

Looks que elevan la temperatura: la moda de “dua lupita”

Si algo caracteriza a Alex Silva es su sentido de la moda y su habilidad para deslumbrar con cada atuendo, ya sea en su trabajo o fuera de él. Sus looks, que comparte constantemente en sus redes sociales, se convierten rápidamente en tendencia.

Top rosa y ropa deportiva: En un fin de semana de fiesta, “Dua Lupita” compartió historias bailando con amigas en un antro. Lució un top rosa de encaje, jeans blancos ajustados y un peinado balayage. En otra imagen, se le vio con pantalones deportivos muy pegados, confirmando su pasión por la ropa que realza su figura.

Minifalda azul y botas altas: En una salida de compras, Alex conquistó con una ajustada minifalda azul, botas altas negras y una blusa del mismo tono, complementado con un suéter abrigador. Un look que, según El Heraldo Digital, "voló la red" y generó miles de reacciones.

Microbikinis y glamour en el mar: La playa es otro escenario donde la cajera del Oxxo derrocha glamour. Ha compartido fotos con microbikinis elegantes, incluyendo un traje de baño de una sola pieza con estampado de colores rojos y azules, y un bikini azul rey con una chalina oscura. Estas postales han logrado miles de "corazones y flamitas onfire" en Instagram.

La cajera del oxxo: inspiración y espontaneidad

La fama de Alex Silva no solo se basa en su belleza, sino en su autenticidad y en la buena vibra que transmite. Ha demostrado ser una profesional en su trabajo, y sus fotos con el uniforme del Oxxo, luciendo leggings rosados y una sudadera blanca, también han provocado miles de reacciones positivas, mostrando su amor por su labor. Incluso, en sus inicios, muchos usuarios la compararon con Hailey Bieber por su parecido físico, lo que le dio un empujón inicial en su visibilidad.

Su trayectoria en otras empresas como Pollo Loco y Cinépolis, y su sueño de ser modelo profesional, demuestran su ambición y su deseo de crecer. Alex Silva se ha convertido en una figura inspiradora para muchas niñas, demostrando que no es necesario usar filtros o mucho maquillaje para lucir hermosa, y que la espontaneidad y el carisma son los verdaderos motores del éxito en la era digital.