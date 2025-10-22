Congreso Regional de la Crónica se desarrollará en Colón, Querétaro

El municipio de Colón será sede del quinto Congreso Estatal y segundo Congreso Regional de la Crónica, a celebrarse el 24 y 25 de octubre, con la presencia de historiadores de seis estados del país y el Colectivo Telares de Historia.

El secretario de Innovación, Cultura y Educación de Colón, Rubén Camacho Jiménez, explicó que en la organización del encuentro participa la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro (CROMEQ).

Promoverán el legado histórico

En conferencia de prensa, agregó que este encuentro de expertos conocedores del contexto de los pueblos permitirá promover el legado histórico con un acervo completo de las tradiciones y costumbres.

“Sin duda, este evento será una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la importancia de preservar y difundir la historia y la cultura de los municipios de la región”, señaló en representación del alcalde Gaspar Trueba Moncada.

Ponencias y conferencia magistral

El cronista del municipio de Colón, Cristobal Vega Prado, y el presidente de la CROMEQ, Omar Arteaga Paz, dieron a conocer a su vez que para el encuentro están programadas 50 ponencias, además de que serán presentados tres libros y habrá una conferencia magistral.

En este evento estarán presentes 26 historiadores de los 18 municipios del estado de Querétaro, cronistas oficiales y eméritos, así como historiadores de los estados de Hidalgo, Jalisco, Durango, Chiapas y de Ciudad de México.

Durante estos dos días de actividades culturales y educativas acudirán investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Colegio de Bachilleres de Querétaro (COBAQ) y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

El quinto Congreso Estatal y el segundo Congreso Regional de la Crónica es respaldado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, la UAQ y la CROMEQ.

Importancia del cronista

Cabe destacar que los cronistas desempeñan un papel fundamental en la preservación de la historia y la cultura de los pueblos y su labor consiste desde años inmemoriales en observar, recopilar y narrar los acontecimientos más relevantes de su tiempo, ya fuera desde una perspectiva oficial, religiosa o personal.

Gracias a sus escritos, hoy es posible conocer detalles valiosos sobre las costumbres, conflictos, descubrimientos y estructuras sociales de épocas pasadas.