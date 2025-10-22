Saber en qué mano van los anillos de compromiso y de boda depende de la tradición de cada país. No hay una regla universal, pero en México, la respuesta es la mano derecha.

El Símbolo del Amor y la Confusión de las Manos

Es uno de los momentos más emocionantes de la vida. Esa pequeña caja de terciopelo se abre, una pregunta flota en el aire y, de repente, tienes un hermoso anillo en tu dedo. Pero en medio de la alegría y los nervios, surge una duda sorprendentemente común: ¿y ahora, dónde me lo pongo?

La pregunta de en qué mano van los anillos de compromiso y de boda ha generado incontables debates y confusiones. ¿Es en la derecha? ¿En la izquierda? ¿Cambia de mano después de la boda? La respuesta, como muchas de las mejores tradiciones, es una fascinante mezcla de historia, cultura y simbolismo.

No hay una respuesta única y correcta. La tradición varía enormemente de un país a otro. En esta guía completa, vamos a desentrañar el misterio para que, cuando llegue tu momento, sepas exactamente qué hacer.

La Tradición en México y Latinoamérica: La Mano Derecha, la Elegida

Si vives en México o en la mayoría de los países de habla hispana (como Colombia, Venezuela, Perú o Argentina), la costumbre es bastante clara y tiene una lógica secuencial.

Fase 1: El Compromiso

Mano y Dedo: El anillo de compromiso se coloca en el dedo anular de la mano derecha .

El Simbolismo: Se usa en la mano derecha como una promesa pública, una señal de que el compromiso ha sido aceptado y que la boda está en camino.

Fase 2: El Día de la Boda

Aquí es donde ocurre el “cambio” que a veces genera confusión.

Durante la Ceremonia: El día de la boda , la novia suele llegar a la ceremonia con su anillo de compromiso aún en la mano derecha. Para la entrega de las argollas, puede moverlo temporalmente a la mano izquierda o simplemente dejar el dedo anular derecho libre.

, la novia suele llegar a la ceremonia con su anillo de compromiso aún en la mano derecha. Para la entrega de las argollas, puede moverlo temporalmente a la mano izquierda o simplemente dejar el dedo anular derecho libre. La Argolla de Matrimonio: La argolla de matrimonio se coloca, tradicionalmente, en el dedo anular de la mano derecha .

Después de la Ceremonia: Una vez casados, la costumbre más extendida es que ambos anillos, el de compromiso y la argolla de matrimonio, se usen juntos en el dedo anular de la mano derecha . Muchas novias optan por colocar primero la argolla de matrimonio y luego el anillo de compromiso encima, simbolizando que el matrimonio “sella” la promesa del compromiso.

La Costumbre Anglosajona: La Mano Izquierda y la Vena del Amor

Si alguna vez has visto una película de Hollywood, probablemente has notado que ellos lo hacen al revés. En países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y gran parte de Europa (incluyendo Francia e Italia), la tradición se centra en la mano izquierda.

El Anillo de Compromiso: Se usa en el dedo anular de la mano izquierda .

La Argolla de Matrimonio: También se coloca en el dedo anular de la mano izquierda .

La Razón Histórica: La Vena Amoris

Esta tradición tiene un origen poético y antiguo, que se remonta a los romanos. Ellos creían que en el dedo anular de la mano izquierda existía una vena especial, la “vena amoris” o “vena del amor” , que conectaba directamente con el corazón. Colocar el anillo en este dedo era una forma de sellar el amor de la manera más directa posible.

Aunque la ciencia moderna ha demostrado que esta vena no existe (todas las venas están conectadas al corazón, al fin y al cabo), la belleza de la tradición ha perdurado.

Excepciones que Confirman la Regla: El Mosaico de Tradiciones

Para hacer las cosas aún más interesantes, hay países que tienen sus propias y únicas costumbres.

España: La tradición varía por región. En la mayor parte del país, se sigue la costumbre de la mano derecha, como en México . Sin embargo, en Cataluña y la Comunidad Valenciana , es común usar los anillos en la mano izquierda.

Alemania y Países Bajos: Suelen usar el anillo de compromiso en la mano izquierda y, el día de la boda, lo mueven a la mano derecha junto con la argolla de matrimonio.

Judaísmo: En la ceremonia de boda judía, el novio coloca el anillo en el dedo índice de la mano derecha de la novia. Después de la ceremonia, muchas novias lo mueven al dedo anular.

Cristianismo Ortodoxo: En países como Grecia y Rusia , los anillos se usan tradicionalmente en la mano derecha.

¿Y por qué el Dedo Anular?

La elección del cuarto dedo no es casual y tiene múltiples simbolismos a lo largo de la historia, además de la leyenda de la vena amoris.

El Simbolismo Chino: Una antigua creencia china asigna a cada dedo un miembro de la familia. El pulgar representa a los padres, el índice a los hermanos , el medio a uno mismo, el meñique a los hijos, y el dedo anular a la pareja .

La Fragilidad del Dedo: Se creía que el dedo anular era el único que no tenía un tendón independiente (algo que también es anatómicamente incorrecto), lo que simbolizaba la dependencia y la unión del matrimonio.

El Símbolo es lo que Importa

Saber en qué mano van los anillos de compromiso y de boda es una forma de conectar con una hermosa tradición cultural. En México, la respuesta es clara: la mano derecha es la protagonista.

Sin embargo, más allá de las reglas y las costumbres, lo verdaderamente importante es lo que esos pequeños círculos de metal representan: una promesa, un compromiso, una historia de amor.

Así que, ya sea que elijas seguir la tradición al pie de la letra o crear la tuya propia, recuerda que el verdadero valor del anillo no está en la mano en la que lo llevas, sino en el corazón de la persona que te lo dio.

