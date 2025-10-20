Caminos municipales continúan dañados tras las lluvias: Kuri

Tras las fuertes lluvias registradas en días pasados en la Sierra Gorda, todavía hay cerca de 300 kilómetros de caminos municipales dañados, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

Durante el ejercicio “Contigo Informamos”, el mandatario resaltó que la rehabilitación y reconstrucción de caminos en esa región del estado constituye una prioridad para su administración.

Agregó que la emergencia fue atendida de manera inmediata y que, además de la entrega de apoyos, ahora es momento de concentrar los esfuerzos en la recuperación de las vialidades.

Recursos federales

En este sentido, adelantó que se realizarán las gestiones necesarias para obtener recursos federales el próximo año.

“Nuestro mayor reto son los caminos municipales, tenemos cerca de 300 kilómetros de caminos municipales muy dañados, que sí se puede pasar con el coche pero están dañadísimos.

Lo que estamos haciendo es meter todas las máquinas ahí para que ayuden en todo lo posible para que sea más rápido el paso de los automóviles y estaremos buscando recursos con la federación para el próximo año”, apuntó.

Recordó que la rehabilitación de los caminos en las zonas dañadas requerirá una inversión aproximada de 500 millones de pesos.

Áreas de cultivo también están dañadas

Asimismo, informó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), las lluvias dañaron tres mil 161 hectáreas de cultivo, lo que representó una pérdida estimada en 40 millones de pesos para los productores del campo.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, brindó una explicación detallada de los apoyos que se han proporcionado a la población afectada en los municipios de Tolimán, Peñamiller, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Joaquín y Cadereyta de Montes.

Indicó que en los ocho municipios se registraron 279 comunidades con daños, así como 583 solicitudes para la atención de viviendas, con excepción de Tolimán, donde no hubo afectaciones de inmuebles.

De igual manera, detalló que hasta este momento, la administración estatal ha entregado un total de 79 mil 325 apoyos, entre enseres, herramientas y víveres.

¿Y las escuelas?

Respecto a los centros educativos, el funcionario estatal compartió que 16 de los 57 que se vieron afectados continuarán con las clases de manera virtual.

En cuanto a la red carretera estatal y municipal, comentó que ya se encuentran abiertos mil 185 kilómetros, mientras que cinco kilómetros de la carretera estatal 100, a la altura de Bernal, se mantienen cerrados debido a un derrumbe que ya atiende la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).