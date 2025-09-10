Apple Event 2025: Todo sobre el iPhone 17 y más lanzamientos

El Apple Event del 9 de septiembre de 2025 presentó una avalancha de nuevos productos. Los anuncios clave fueron la familia iPhone 17, el iPhone Air, Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3 y los AirPods Pro 3.

Todos los productos ya están en preventa y saldrán a la venta el 19 de septiembre.

La Magia ha Vuelto: Apple Redefine su Futuro en un Evento Histórico

El día que todos los amantes de la tecnología marcan en rojo en su calendario ha llegado. El telón del Apple Event de septiembre de 2025 se ha levantado, y Tim Cook y su equipo nos han recordado por qué siguen siendo la compañía que marca el ritmo de la innovación. En una presentación cargada de sorpresas y anuncios monumentales, hemos conocido a la nueva generación de dispositivos que definirán el próximo año.

Desde el esperado iPhone 17 y su radical rediseño en los modelos Pro, hasta el nacimiento de una nueva categoría con el iPhone Air. Pasando por un Apple Watch más enfocado que nunca en nuestra salud y unos AirPods Pro 3 que prometen romper las barreras del idioma. Esto es todo lo que se anunció.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: La Revolución está en la Cámara (y en el Aluminio)

Los modelos Pro siempre son la joya de la corona, pero este año, el cambio es el más grande que hemos visto en mucho tiempo.

Un Diseño que Rompe Moldes: Adiós al discreto módulo cuadrado. Los iPhone 17 Pro y Pro Max adoptan un diseño de cámara que abarca toda la parte superior del teléfono .

El Regreso del Aluminio: En una decisión sorprendente, Apple abandona el titanio y regresa al aluminio en los marcos, argumentando que mejora la disipación de calor. La parte trasera, sin embargo, ahora está protegida con Ceramic Shield .

Triple Cámara de 48 Megapíxeles: Por primera vez, los tres sensores (principal, ultra gran angular y telefoto) son de 48 MP, con un nuevo telefoto de zoom óptico 4x .

La Potencia del A19 Pro: El nuevo chip A19 Pro promete un rendimiento gráfico hasta 4 veces superior.

Precios en México: iPhone 17 Pro desde $28,499 MXN y iPhone 17 Pro Max desde $30,999 MXN.

iPhone 17: El Modelo Base por fin se Pone al Día

El iPhone 17 “normal” ha recibido la actualización que los usuarios llevaban años pidiendo.

¡Llegó ProMotion!: Por primera vez, un iPhone no Pro tiene una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz .

Pantalla más Grande y Brillante: La pantalla crece a 6.3 pulgadas y es mucho más brillante.

Precio en México: iPhone 17 desde $19,999 MXN.

iPhone Air: El Nacimiento de una Nueva Leyenda (Ultra Delgada)

Apple ha resucitado el nombre “Air” para crear una nueva categoría de iPhone.

El iPhone más Delgado de la Historia: Con solo 5.6 mm de grosor , es increíblemente fino y ligero.

Potencia sin Compromisos: Lleva en su interior el potente chip A19 Pro .

El Sacrificio de la Batería: Para lograr esa delgadez, el sacrificio ha sido la batería, que según reportes, es de apenas 2,800 mAh.

Precio en México: iPhone Air desde $25,999 MXN.

La Familia Apple Watch se Renueva por Completo

El reloj inteligente más popular del mundo llega con opciones para todos los gustos y bolsillos.

Apple Watch Series 11 y Ultra 3: La Cima de la Tecnología

Apple Watch Series 11: Aunque el diseño se mantiene, las mejoras internas son significativas. La gran novedad es un nuevo sensor de presión arterial que monitorea tendencias y alerta sobre riesgos de hipertensión. Además, la batería promete ahora hasta 24 horas de autonomía y se añade conectividad 5G. Precio en México: Desde $9,499 MXN.



Apple Watch Ultra 3: El reloj para los más extremos se renueva con un nuevo procesador que permite conectividad satelital bidireccional , para que puedas enviar mensajes de emergencia incluso sin señal de celular Precio en México: Desde $19,999 MXN.



Apple Watch SE 3: El Salto Generacional que Esperábamos

Después de tres años de espera, el modelo “calidad-precio” de Apple regresa con una renovación que lo pone casi a la par de sus hermanos mayores.

Pantalla Siempre Encendida (Always-On Display): ¡Por fin! El Apple Watch SE 3 incorpora una pantalla Retina LTPO OLED que puede permanecer siempre encendida, una característica que antes era exclusiva de los modelos más caros

Potencia de Gama Alta: No más procesadores reciclados. El SE 3 lleva en su interior el nuevo y potente chip S11 , el mismo que el Series 11, lo que garantiza una fluidez y velocidad de primer nivel.

Conectividad 5G: También se sube al tren de la alta velocidad con conectividad 5G, para descargas más rápidas y una mejor experiencia sin el iPhone cerca.

Nuevos Gestos y Siri Mejorado: Gracias al nuevo chip, ahora soporta el gesto de doble toque para controlar el reloj con una sola mano, y Siri responde mucho más rápido a las solicitudes.

Precio en México: Se mantiene como la opción más accesible , comenzando en $5,499 MXN .

AirPods Pro 3: La Revolución de la Traducción en Vivo

Los audífonos más populares del mundo se renuevan con características que parecen de ciencia ficción.

Mejor Cancelación de Ruido: Apple afirma que es la “mejor cancelación de ruido en el oído del planeta”.

Traducción en Vivo: La función estrella. Gracias a Apple Intelligence, los AirPods Pro 3 pueden traducir una conversación en tiempo real Escuchas lo que la otra persona dice en tu idioma, y la conversación se transcribe en la pantalla de tu iPhone.

Sensor de Frecuencia Cardíaca: Ahora pueden monitorear tu ritmo cardíaco durante los entrenamientos.

Precio en México: AirPods Pro 3: $5,799 MXN.

iOS 26: El Nuevo Look “Liquid Glass” ya Tiene Fecha

Junto con el hardware, llega el software. iOS 26, con su nueva y elegante interfaz de transparencias “Liquid Glass”, estará disponible para descargar en México a partir del 15 de septiembre.

Compatibilidad: Será compatible con los iPhone 11 y modelos posteriores . Los modelos iPhone XR, XS y XS Max se quedan fuera.

Un Ecosistema más Potente e Inteligente que Nunca

El Apple Event 2025 ha sido una demostración de fuerza. Apple no solo ha presentado nuevos y emocionantes dispositivos, sino que ha reforzado su ecosistema, haciendo que cada producto sea más inteligente, más potente y esté mejor conectado con los demás.

Desde un iPhone Air que redefine la delgadez, hasta unos AirPods que rompen las barreras del idioma, pasando por un Apple Watch SE que por fin se siente como un verdadero “gama alta asequible. La visión de Apple para el futuro es clara: tecnología que se siente invisible, pero que es más poderosa que nunca. La preventa ya ha comenzado, y el 19 de septiembre, esta nueva era llegará oficialmente a nuestras manos.

