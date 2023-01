5 consejos de decoración para utilizar lámparas de techo en casa

El mundo de los artículos decorativos para el hogar es uno en donde la innovación y el cambio son una constante. Todo el tiempo aparecen nuevos objetos que, con el saber necesario, funcionan como decoración, como pueden ser las luminarias del techo.

Normalmente, no pensaríamos en las lámparas de techo como artículos de decoración, sin embargo están entre los principales objetos en tendencia dentro del mundo deco. El problema, por supuesto, es no saber cómo utilizarlas con ese fin.

Es por eso que, a continuación, compartimos cinco maravillosos consejos para utilizar estos artefactos como decoración del hogar.

Consejos de decoración con lámparas de techo

1. El lugar

Lo primero, al pensar en usar lámparas de techo como decoración para el hogar es analizar bien el lugar donde serán colocadas. Esto aplica a cualquier elemento decorativo, pero cobra mayor importancia ante el hecho de que las lámparas deben ser instaladas.

Un lugar ideal para este tipo de luminaria es sobre la mesa del comedor, o sobre una barra o mesa en la cocina. También son buenos espacios los pasillos altos e incluso el dormitorio, poniendo la lámpara sobre la cama.

2. La altura

En segundo lugar, es fundamental considerar la altura a la que se instalará la lámpara, ya que de esta depende el tipo de presencia que tendrá. Las lámparas pueden pensarse como artículos de decoración creativos que necesitan tener un buen lugar para ser vistos.

En este sentido, no hay que tener miedo de darles protagonismo, evitando que estén muy altas y no sean percibidas en toda su importancia. No debemos temer en poner este tipo de luminarias bajas a la vista de todos.

3. El estilo

Luego, cuando pensamos en lámparas de techo modernas, el estilo es fundamental y más si vamos a usarlas como parte de la decoración del hogar. En esto, habrá que analizar si queremos pantallas, bombillas desnudas o brazos de distinta longitud.

Para tomar esta decisión, una excelente manera es analizar el resto de los elementos del ambiente y ver si decidimos combinar o contrastar con estos.

4. Combinación de lámparas

Una excelente idea de decoración con lámparas de techo colgantes es realizar una combinación de distintas lámparas. Esto funciona como un gran elemento de decoración al proporcionar una textura visual compleja.

Al tratarse de más de una lámpara, también podemos jugar con las alturas a las que las colocaremos e incluso con distintos tamaños.

5. Cuidado con las bombillas

Un último consejo tiene que ver con las bombillas de la lámpara, ya que si no se trata de tipos que también son artículos de decoración conviene que no se vean. Muchas veces, estos elementos son la antítesis de lo estético, por lo que hay que tener cuidado.

Sin embargo, hay modelos de lámparas de techo LED o que permiten bombillas de diseño, en cuyo caso no será un problema que estén a la vista.

Con este repaso de consejos para usar las lámparas de techo como elementos decorativos, no tendremos más que elegir nuestros modelos favoritos.