Cómo recuperar el interés perdido por el sexo

Para muchos de nosotros, por una circunstancia por otra, el sexo puede llegar a ser algo más de nuestra vida, no ese estímulo que necesitamos para poder tener una vida mucho más plena. A veces ocurre, la falta de interés por el sexo se ve en ocasiones como algo normalizado, pero es un grave problema. No solo afecta a nuestra salud psicológica, sino que no tener relaciones sexuales con la frecuencia adecuada puede generar en algún tipo de problema físico. En este artículo, te vamos a proporcionar una serie de ideas para que puedas tomar con más ganas tus relaciones y se despierte en ti ese deseo que ella creía has perdido.

Las ideas más efectivas para recuperar el interés por el sexo

Lo primero que debes tener presente, es que hay que liberarse de tabúes, el sexo no es algo sucio ni pecaminoso. Es natural a nuestra condición humana, por lo que hay qué dejar atrás todos esos prejuicios e ir adelante. Una de las ideas más aceptadas puede ser estimular nuestra imaginación. Para conseguirlo, una buena dosis de porno mexicano siempre es un estímulo muy importante que podemos llevar a cabo. Hay gran cantidad de categorías con las cuales poder disfrutar, y siempre es algo interesante para realizar en solitario o con tu pareja. No lo dudes, tienes gran cantidad de videos a tu disposición que puede ser más qué motivadores para que tu vida sexual vuelva a tener todo aquello que ella creías perdido.

Los juguetes eróticos y sexuales son también un buen punto para que tu sexualidad tome una nueva energía. Quítate de la cabeza la idea de que solamente son utilizados por personas pervertidas o sucias. Al revés, hay productos que cubren una amplia gama de espectros, desde aquellos suaves para iniciarse y descubrir un mundo apasionante, hasta otros destinados para quienes ya tienen mucha experiencia. Lo mejor de los juguetes sexuales es que posibilitan ser utilizados, tanto en solitario como por parejas. Seguro que te vas a sorprender si necesitas tu sexo o echas un vistazo a cualquiera de las tiendas en línea que ofrecen este tipo de productos. Y es que son realmente motivadores y cumplen una amplia gama de posibilidades. Son divertidos, estimulan nuestra imaginación, nos llevan a alcanzar muchas más posibilidades. Gracias a los juguetes sexuales, muchas personas y parejas han salido de la rutina y de la monotonía que estaba acabando con su relación.

Si eres una persona que no tiene pareja, puedes descubrir que el sexting presenta muchos desafíos y proporciona un estímulo muy importante para revitalizar tu vida sexual. Consiste en conversaciones por internet o mensajería, intercambio de fotografías subidas de tono con ciertas personas, ya sean conocidas o no. Es muy importante que en este tipo de prácticas siempre exista consentimiento mutuo y que todo el material que se reciba siempre y sea confidencial. Es un delito muy importante que tiene consecuencias penales graves si te dedicas a difundir fotografías de otra persona con la que has realizado sexting. Siempre es un juego en el que hay consentimiento mutuo, nunca debe ser utilizado para extorsionar o para provocar un mal a alguien, ya que se volverá en tu contra y no vas a salir precisamente bien parado.

Aunque pueda parecer contraproducente, son muchas las parejas que apenas tienen relaciones sexuales por una total falta de apatía o interés. No hay ganas de seguir buscando a la otra persona para tener un encuentro. A eso hay que poner remedio inmediato, porque se corre el riesgo de que la relación se termine rompiendo por completo. Hay que buscar nuevas maneras de fomentar que la sexualidad vuelva a la vida de pareja. Hay muchas ideas que siempre funcionan, por ejemplo, realizar una cita a ciegas, como si fueseis dos personas desconocidas en algún restaurante que os guste a los dos. O también, realizar un encuentro fortuito en algún lugar, como en un parque o en la playa. Todo este tipo de juegos siempre deriva en una serie de emociones que nos hace revivir tiempos en los que la sexualidad iba mucho mejor entre nosotros. Puede ser la solución que andabais buscando y que necesitabais para poner en marcha de nuevo todo eso que os estáis perdiendo.

Por último, siempre presente que la sexualidad es algo que hay que seguir trabajando si se convive en pareja. No permitas que la desazón llegue a vuestras vidas. Proponer nuevos retos, como los juguetes eróticos o el visionado de porno de manera conjunta. Siempre hay que hacer estas actividades con total respeto y consentimiento, para que las actividades sean del agrado de ambos. Quizás esta serie de cambios provoquen nuevas maneras de entender la sexualidad y te animes a estar mucho más activo en todo momento. La vida es demasiado corta como para perderse una parte tan importante de ella.

Tomado de: https://alfredoalvarez.mx/.