Desde mediados del año pasado, el fandom de My Hero Academia (o abreviado a MHA) recibimos la noticia de que el Estudio BONES traería a los cines un cuarto film de este anime, dejando a muchos con la expectativa pues también estamos a pocos meses del estreno de su séptima ( y más cardiaca temporada) y al fin después de semanas tenemos noticias de este proyecto.

El universo de MHA no ha dejado de darnos de que hablar, en el manga las cosas se han puesto intensas desde hace 2 años y los lectores no tienen descanso de un suceso impactante tras otro. Por lo que sus películas, que si bien no entran dentro del canon (la primera en parte), también han buscado ser un gran foco que atención, tanto para sus fans del hueso colorado como alguno nuevo que vaya llegando… y parece ser que está nueva película no será la excepción.

MHA: You´re next

Esta mañana, todas las paginas oficiales del anime han sacado por fin el primer teaser de la nueva película. Aquí podemos ver que el inicio de la historia muestra que después de que el gran Símbolo de la Paz, All Might se enfrentó en una dura batalla contra el mayor enemigo All For One (capítulos 10 y 11 de la 3er temp.) donde el héroe salió victorioso, perdió los ultimo rastros del su quirk y entre cámaras le indica a su sucesor, Deku, que ahora él es quien sigue debe seguir el legado de un Héroe que cuidara de todos…

…Pero tal parece que alguien más capto erróneamente ese mensaje para si mismo.

Parece que alguien se “autoproclamo” el nuevo Símbolo de la Paz y buscará ser literalmente el único Héroe. Con quizás la idea de acabar con todos los demás, es ahí donde vemos que los jovenes héroes de la clase 1-A en sus labores y ahora deberán detener a está persona antes de que más caos llegue a los ciudadanos.

Películas de MHA no del todo canon

Como mencione más arriba, las películas no entran siempre en la linea canoníca de la historia que ocurre en el manga. El primer film Two Heroes (2018) se colocaría entre el final de la 2da temporada y antes de iniciar la tercera, Heroes Rising(2019) podríamos ponerla en el final de la 4ta temporada y World Heroes Mission (2021) terminando la quinta.

Obviamente a está la colocamos entre el final de la 6ta temporada y el inicio de la guerra entre Héroes y Villanos que tendrá lugar en esta 7ma temporada. Pues vemos que Deku tiene su traje algo rasgado, usa los guanteletes de apoyo y lleva puesta la capa que Gran Torino le dejo. Por lo que aquellos que van al corriente al menos en el anime, es el aspecto que tiene Deku después de andar en su periodo de Dark Deku, además de que se le ve usando más el quirk de flotar de Nana-sensei.

(nota: para aquellos que no han leído el manga, más adelante irán apareciendo personajes que podrían decir que las vuelven canon en parte)

MHA: You´re next, trae muchas expectativas, hay algunos que dicen que ya no es necesaria este film pues no faltaría mucho para que la historia acabe (aunque a su autor se le ocurre cada cosa) pero ya se ha visto que las películas de MHA de verdad han logrado un auge no solo en los cines nipones sino que a lo largo del mundo donde se han estrenado han tenido un gran apoyo de parte de su publico.

La película se estrenara el 02 de agosto en Japón, por lo que esperemos llegar a verla por finales de septiembre de este lado del mar. Mientras tanto, sigue esforzándote en tu vida y recuerda ir más allá!…¡Plus Ultra!