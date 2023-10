Como ya he mencionado anteriormente, justo entremos en la famosa época del año en que nos inundamos de personajes terroríficos y mercancía que nos haga ver que ya estamos en temporada de Halloween, como por ejemplo un sin-fin de películas de terror que se han estrenado en las ultimas semanas pero ahora los videojuegos no quieren quedarse atrás. Tal es el caso de Warzone 2.0 y Modern Warfare 2 en donde agregaran a su repertorio personajes bastante siniestros de la cultura popular, pero el que ha llamado la atención es el mismísimo cazador de vampiros, Alucard del anime gore Hellsing.

Si tienes entre 25 a 30 años seguramente llegaste a ver un anime que podría sonar insignificante y solo era una historia más de vampiros, ¡pero oh sorpresa! este programa, titulado como Hellsing, tenía demasiado gore, zombies, armas, conflictos sobrenaturales que molestaban al gobierno británico, organizaciones extrañas y mucha sangre.

De ahí proviene el famoso cazador de vampiros, Alucard. Quien obviamente es el mismismo: Vlad el empalador de la historia Rumana, solo que ahora como un ente salido del mismo infierno y que está al servicio de una organización Hellsing y de su ama Sir Integra. Dentro del anime, se nos presenta como alguien bastante feroz pero a la vez arrogante.

La historia cuenta con 13 episodios en anime, OVA´s, algunos especiales y el manga con 89 capítulos, donde los momentos tétricos y exageradamente gore se encuentran al momento, pero de una extraña forma es de las historias más entrañables y características de este género en particular

Anteriormente, Activision, responsable del Warzone había realizado una colaboración en la que incluyo a la famosa buscadora de tesoros, Lara Croft de Tomb Raider así que para su nueva temporada sería de suma importancia agregar más personajes que le dieran un giro interesante y posiblemente poder competir con Fornite cuando estos ya han agregado a personajes de My Hero Academia, God of War, Dragon Ball, Marvel, Naruto y más.

De hecho el saber que el temible Alucard se integraría a las filas del Warzone se debió más a que los dataminers (aquellos que saben navegar en los archivos más bajos de un videojuego, lograron identificar un archivo en donde tenía el nombre del mítico cazador y ahora las especulaciones salieron a la luz con varios avances oficiales en donde lo vemos en acción con su legendaria arma que puede acabar con una gran orda de zombies-vampiros.

Sin embargo, una skin tan genial como Alucard no es algo que se obtenga fácil, lamentablemente, el jugador deberá pagar por un paquete exclusivo del operador y no saldrá en el pase de batalla, así que se les recomienda tener más de 2400 puntos CoD una vez que salga el evento conocido como “La Maldición”

Pero Alucard no es el único personaje que se une a las líneas del Warzone, sino que otros populares personajes también estarán disponibles, estos son: el villano de He-Man, Skeletor, el destructor de demonios Ash Williams y el terrorífico anti-héroe salido del infierno, Spawn. Todos ellos listos para acabar con cualquier tipo de enemigo se presente en el campo.

